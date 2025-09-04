Rusia avertizează Europa: „O intervenţie străină în Ucraina ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice securitate”

Rusia a transmis joi că respinge categoric orice formă de „intervenție străină” în Ucraina, în contextul în care mai multe țări europene și-au exprimat disponibilitatea de a trimite trupe pentru a sprijini o eventuală rezolvare a conflictului.

"Rusia nu are nicio intenţie să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice securitate, sub orice formă sau format", a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în faţa presei la Vladivostok, în Extremul Orient al Rusiei.

Zaharova a reiterat că Rusia consideră "absolut inacceptabile" garanţiile de securitate solicitate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care vor fi discutate joi la o reuniune a "Coaliţiei Voinţei", ce reuneşte aliaţii Kievului, în special europeni.

"Acestea nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, ci garanţii de pericol pentru continentul european", a declarat purtătoarea de cuvânt.

Ce a declarat Ursula von der Leyen

Ea a comentat declaraţii ale preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind planurile de trimitere de trupe europene în Ucraina, o mişcare respinsă şi de Germania.

Într-un interviu acordat duminică publicaţiei Financial Times, von der Leyen a spus că Europa elaborează "planuri destul de precise" pentru o desfăşurare multinaţională de trupe în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate post-conflict, care vor avea sprijinul capabilităţilor SUA.

În altă ordine de idei, Zaharova a mai spus că acuzaţiile conform cărora Rusia ar fi în spatele bruierii avionului preşedintei Comisiei Europene sunt false şi paranoice.

Un purtător de cuvânt al UE a declarat că sistemul GPS al avionului Ursulei von der Leyen a fost bruiat în timp ce se afla în drum spre Bulgaria, duminică, adăugând că se suspectează o interferenţă a Rusiei.

