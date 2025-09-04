Moscova atacă garanțiile cerute de Zelenski: „Pericol pentru întreaga Europă, nu securitate”

04-09-2025 | 07:00
Rusia a denunţat joi ca „garanții periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova, a repetat că Rusia consideră „absolut inacceptabile” garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski şi care urmează să fie discutate joi în cadrul unei reuniuni a „Coaliţiei voluntarilor”.

„Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”, a subliniat ea în faţa jurnaliştilor, în cadrul unei conferinţe economice la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

De asemenea, ea a avertizat că Rusia refuză să discute orice „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat dispuşi să trimită trupe în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului.

„Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că a urmărit parada organizată de China la 80 de ani de la înfrângerea Japoniei și că „a înțeles” motivul reunirii liderilor Chinei, Rusiei și Coreei de Nord, potrivit The Guardian.

 

