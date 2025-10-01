Rusia arestează bulgari de pe teritoriul său. Tânără condamnată la 3 ani de închisoare pentru un comentariu pe Telegram

Stiri externe
01-10-2025 | 11:06
inchisoare rusia
Shutterstock

Rusia a arestat zilele acestea un cetățean bulgar, la scurt timp după ce o altă tânără bulgăroaică a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru un comentariu pe Telegram. Represaliile Rusiei vin pe fondul unor relații foarte tensionate cu Bulgaria.

 

autor
Cristian Anton

Un cetățean bulgar a fost reținut de autoritățile ruse, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) bulgar pentru BTA, potrivit Novinite.

Incidentul vine la scurt timp după ce un alt cetățean bulgar a fost condamnat la închisoare pentru un comentariu pro-ucrainean.

Informațiile preliminare primite de la Ambasada Bulgariei la Moscova indică faptul că reținerea cetățeanului bulgar s-a făcut sub suspiciunea de comitere a unei infracțiuni în temeiul articolului 159, alineatul 3 din Codul Penal rus, care se referă la fraudă comisă prin înșelăciune sau abuz de încredere.

Identitatea cetățeanului bulgar arestat nu a fost dezvăluită, iar circumstanțele care au dus la arestarea sa rămân neclare. Ambasada monitorizează îndeaproape evoluțiile și este în contact atât cu autoritățile ruse relevante, cât și cu familia persoanei arestate.

Citește și
gaz ucraina
Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate

Acest caz vine în urma arestării și condamnării recente a unui alt cetățean bulgar, Rositsa Georgieva, o rezidentă în vârstă de 32 de ani din regiunea Volgograd din Rusia.

Rositsa Georgieva a fost condamnată la 3 ani de închisoare într-o colonie penală cu regim general pentru comentariile sale pro-ucrainene pe Telegram, făcute în martie și noiembrie 2024, cu privire la Corpul Voluntarilor Ruși care luptă cu Ucraina. Ea a fost acuzată de „justificare a terorismului”, iar sentința nu a intrat încă în vigoare.

Rusia derulează o campanie agresivă pe teritoriul Bulgariei

Cea mai recentă arestare are loc pe fondul recentei retrageri a Rusiei din Convenția împotriva Torturii și al ieșirii sale anterioare din Consiliul Europei. Aceste acțiuni au determinat instanțele europene să refuze din ce în ce mai mult extrădările către Rusia, deoarece țara nu mai recunoaște deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Incidentele pot fi interpretate și ca represalii din partea Rusiei împotriva Bulgariei, țară pe care Kremlinul o acuză de trădare a legăturilor istorice.

Guvernele de la Sofia s-au poziționat categoric de partea Ucrainei și a Uniunii Europene în războiul declanșat de Rusia la început împotriva vecinilor săi ucraineni, și apoi contra lumii democratice europene.

Bulgaria s-a afirmat ca unul dintre principalii furnizori de arme pentru Ucraina de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, timp în care Rusia a derulat o campanie agresivă de destabilizare pe teritoriul bulgar.

Violențele de stradă ale partidului pro-rus Renaștere, ”ofertele” publice ale rușilor de a veni în Bulgaria pentru a o ”elibera”, dezinformările și campaniile de manipulare au culminat în câteva rânduri cu sabotarea de către trimișii Moscovei a unor obiective militare de pe teritoriul Bulgariei. 

Ce s-a întâmplat în Bulgaria cu avionul Ursulei von der Leyen. Aparatul a făcut viraje în aer timp de o oră, până a aterizat

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, Bulgaria, condamnare, telegram, cetateni, bulgari, comentarii, arestare preventiva, represalii,

Dată publicare: 01-10-2025 11:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pe termen scurt în 2026. Premierul Rosen Jeliazkov a confirmat decizia
Stiri externe
Bulgaria va suspenda tranzitul de gaze rusești pe termen scurt în 2026. Premierul Rosen Jeliazkov a confirmat decizia

Bulgaria va întrerupe, începând cu 2026, tranzitul gazelor rusești aferente contractelor pe termen scurt, a declarat premierul Rosen Jeliazkov pentru agenţia de ştiri bulgară BTA.

Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate
Stiri externe
Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate

Premierul bulgar Rosen Jelyazkov a anunțat că Bulgaria va opri în 2026 tranzitul gazelor rusești spre Serbia și Ungaria, răspunzând apelului lui Donald Trump către Europa de a renunța la energia rusească.”

Avioane de luptă din România și Bulgaria au fost ridicate de la sol pentru ”misiuni esențiale” | VIDEO
Stiri Diverse
Avioane de luptă din România și Bulgaria au fost ridicate de la sol pentru ”misiuni esențiale” | VIDEO

Echipaje bulgare ale avioanelor MiG-29 de la baza aeriană 3 Graf Ignatievo și piloți de avioane F-16 din forțele aeriene române au efectuat un exercițiu comun de poliție aeriană, a anunțat Ministerul Apărării bulgar, potrivit BTA.

 

Industria apărării a devenit principalul motor de creștere economică a Bulgariei: 4% din PIB, majorări de salarii și pensii
Stiri externe
Industria apărării a devenit principalul motor de creștere economică a Bulgariei: 4% din PIB, majorări de salarii și pensii

Bulgaria a exportat armament în valoare de 13 miliarde de leva (6,65 miliarde de euro), de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei declanşată de către Rusia, marcând o creştere istorică a industriei de apărare a ţării, scrie agenţia Novinite.

 

O treime din armele Ucrainei au venit din Bulgaria: ”Prădătorul Putin trebuie oprit”. Vecina României devine o forță în UE
Stiri externe
O treime din armele Ucrainei au venit din Bulgaria: ”Prădătorul Putin trebuie oprit”. Vecina României devine o forță în UE

O treime din armele Ucrainei proveneau din Bulgaria la începutul războiului de apărare contra invadatorilor ruși, iar vecina României devine rapid una din forțele Uniunii Europene în domeniul apărării. Asta, în pofida propagandei agresive a Rusiei.  

Recomandări
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor
Stiri actuale
Noi acuzații grave. Deputatul Emanuel Ungureanu spune că la spitalul din Iași au murit 10 copii, nu 7, din cauza bacteriilor

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
Vremea
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28