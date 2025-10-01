Rusia arestează bulgari de pe teritoriul său. Tânără condamnată la 3 ani de închisoare pentru un comentariu pe Telegram

Rusia a arestat zilele acestea un cetățean bulgar, la scurt timp după ce o altă tânără bulgăroaică a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru un comentariu pe Telegram. Represaliile Rusiei vin pe fondul unor relații foarte tensionate cu Bulgaria.

Un cetățean bulgar a fost reținut de autoritățile ruse, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) bulgar pentru BTA, potrivit Novinite.

Incidentul vine la scurt timp după ce un alt cetățean bulgar a fost condamnat la închisoare pentru un comentariu pro-ucrainean.

Informațiile preliminare primite de la Ambasada Bulgariei la Moscova indică faptul că reținerea cetățeanului bulgar s-a făcut sub suspiciunea de comitere a unei infracțiuni în temeiul articolului 159, alineatul 3 din Codul Penal rus, care se referă la fraudă comisă prin înșelăciune sau abuz de încredere.

Identitatea cetățeanului bulgar arestat nu a fost dezvăluită, iar circumstanțele care au dus la arestarea sa rămân neclare. Ambasada monitorizează îndeaproape evoluțiile și este în contact atât cu autoritățile ruse relevante, cât și cu familia persoanei arestate.

Acest caz vine în urma arestării și condamnării recente a unui alt cetățean bulgar, Rositsa Georgieva, o rezidentă în vârstă de 32 de ani din regiunea Volgograd din Rusia.

Rositsa Georgieva a fost condamnată la 3 ani de închisoare într-o colonie penală cu regim general pentru comentariile sale pro-ucrainene pe Telegram, făcute în martie și noiembrie 2024, cu privire la Corpul Voluntarilor Ruși care luptă cu Ucraina. Ea a fost acuzată de „justificare a terorismului”, iar sentința nu a intrat încă în vigoare.

Rusia derulează o campanie agresivă pe teritoriul Bulgariei

Cea mai recentă arestare are loc pe fondul recentei retrageri a Rusiei din Convenția împotriva Torturii și al ieșirii sale anterioare din Consiliul Europei. Aceste acțiuni au determinat instanțele europene să refuze din ce în ce mai mult extrădările către Rusia, deoarece țara nu mai recunoaște deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Incidentele pot fi interpretate și ca represalii din partea Rusiei împotriva Bulgariei, țară pe care Kremlinul o acuză de trădare a legăturilor istorice.

Guvernele de la Sofia s-au poziționat categoric de partea Ucrainei și a Uniunii Europene în războiul declanșat de Rusia la început împotriva vecinilor săi ucraineni, și apoi contra lumii democratice europene.

Bulgaria s-a afirmat ca unul dintre principalii furnizori de arme pentru Ucraina de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, timp în care Rusia a derulat o campanie agresivă de destabilizare pe teritoriul bulgar.

Violențele de stradă ale partidului pro-rus Renaștere, ”ofertele” publice ale rușilor de a veni în Bulgaria pentru a o ”elibera”, dezinformările și campaniile de manipulare au culminat în câteva rânduri cu sabotarea de către trimișii Moscovei a unor obiective militare de pe teritoriul Bulgariei.

