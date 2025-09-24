Bulgaria vrea să taie tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriul său în 2026. Două state din UE vor fi grav afectate

Premierul bulgar Rosen Jelyazkov a anunțat că Bulgaria va opri în 2026 tranzitul gazelor rusești spre Serbia și Ungaria, răspunzând apelului lui Donald Trump către Europa de a renunța la energia rusească.”

Bulgaria intenţionează să pună capăt tranzitului gazelor ruseşti pe teritoriul său, către Serbia şi Ungaria, în 2026, a declarat marţi premierul bulgar Rosen Jelyazkov, ca răspuns la apelul preşedintelui american Donald Trump către Europa de a înceta să mai cumpere energie rusească, informează EFE.

De asemenea, în 2028 gazele naturale ruseşti ar urma să fie excluse complet de pe piaţa energetică din Bulgaria, a adăugat premierul Rosen Jelyazkov de la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU.

"În ceea ce priveşte apelul preşedintelui Trump, făcut în timpul sesiunii Adunării Generale, noi, ca parte a Uniunii Europene, ne vom alătura deciziei Uniunii de a suspenda, pe termen scurt (2026), contractele pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale ruseşti", a declarat Jelyazkov.

Până în 2026, contractele pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale ruseşti ar trebui reziliate, iar pe termen lung, până în 2028, acestea ar trebui excluse complet de pe piaţa energetică bulgară, a precizat premierul Jelyazkov.

Dacă în urnă cu câţiva ani, Bulgaria se baza aproape în întregime pe Rusia pentru a-şi acoperi nevoile energetice, în prezent ţara vecină îşi acoperă întregul consum de gaze cu importuri de gaze naturale lichefiate (GNL), care sosesc printr-o conductă din Grecia, potrivit Agerpres.

Premierul Jelyazkov a dat asigurări că Bulgaria a convenit deja asupra unor condiţii foarte favorabile pentru importul de gaze lichefiate din Statele Unite.

Bulgaria găzduieşte o secţiune a conductei Turkish Stream (numită Balkan Stream pe secţiunea bulgară) şi nu primeşte gaze pe această rută, ci doar percepe taxe pentru tranzitul gazelor pe teritoriul său.

Grupul rus Gazprom a rezervat aproape întreaga capacitate - 13 miliarde de metri cubi pe an - a conductei Turkish Stream, care furnizează gaze naturale Serbiei şi Ungariei prin Turcia şi Bulgaria.

Construită între 2017 şi 2021, secţiunea bulgară a Turkish Stream a intrat în funcţiune la 1 ianuarie 2022, cu mai puţin de două luni înainte ca Rusia să lanseze invazia Ucrainei. De atunci şi până la sfârşitul lunii martie 2024, veniturile Bulgariei din tranzitul de gaze prin această instalaţie s-au ridicat la aproximativ 800 de milioane de euro.

