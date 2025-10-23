Rusia amenință cu un „răspuns dureros" în cazul confiscării activelor sale îngheţate de către UE. „Ar fi un furt”

Orice acţiune a UE de confiscare a activelor ruseşti din conturile Euroclear va avea ca rezultat un „răspuns dureros" din partea Rusiei, a avertizat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„UE nu are mijloace legale pentru a confisca activele ruseşti, astfel încât confiscarea acestora ar fi un furt", a spus Zaharova, potrivit The Guardian, preluat de news.ro.

O propunere a Comisiei Europene de a utiliza activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a acorda Ucrainei un „împrumut de reparaţie” în valoare de 140 de miliarde de euro a fost discutată joi la reuniunea liderilor europeni de la Bruxelles.

Conform planului, UE ar utiliza soldurile de numerar din activele îngheţate ale băncii centrale ruse pentru a acorda Kievului un sprijin ce ar acoperi o mare parte din nevoile sale de finanţare pentru 2026 şi 2027.

Opoziția Belgiei și solicitarea unor garanții

Însă nu există un consens european pe această temă. Prim-ministrul belgian, Bart De Wever, a declarat că se va opune măsurii până când nu va obţine garanţii în ceea ce priveşte utilizarea activelor ruseşti îngheţate.

Problema pentru premierul De Wever este că majoritatea acestor active se află în Belgia, la depozitul financiar Euroclear din Bruxelles. Guvernul belgian este îngrijorat că ar putea suporta greul represaliilor legale şi financiare ale Moscovei, dacă UE va sparge „pușculița” Moscovei. De Wever a declarat că nu vede încă temeiul juridic pentru o astfel de decizie, adăugând că activele imobilizate nu au fost atinse nici măcar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Alte reacții rezervate din blocul comunitar

După zile de tensiune, Belgia a semnalat că nu se va opune măsurii, dar doreşte unele garanţii legale că blocul va împărţi riscurile deciziei, înainte de a semna orice propunere.

Alţi lideri, printre care Viktor Orbán din Ungaria, dar şi prim-ministrul luxemburghez Luc Frieden şi prim-ministrul croat Andrej Plenković, şi-au exprimat îngrijorări similare cu privire la complexitatea juridică a planului.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi: „Împărtăşesc îngrijorările prim-ministrului belgian, dar sunt încrezător că vom face un pas înainte".

Prim-ministrul finlandez Petteri Orpo a declarat că există o soluţie pe masă „care este sustenabilă din punct de vedere juridic şi ţine cont de preocupările Belgiei".

„Nu voi declara victoria în această privinţă până când nu vom termina, dar văd un sprijin foarte larg pentru utilizarea activelor ruseşti îngheţate", a spus, la rândul său, prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, la sosirea la Bruxelles.

