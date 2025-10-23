SUA, pedeapsă pentru Rusia, după ce Trump a recunoscut că discuţiile cu Putin „nu duc nicăieri”: „Pot merge și mai departe”

Secretarul american al Finanţelor a anunţat miercuri sancţiuni vizând grupurile petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, din cauza ”lipsei voinţei serioase a Rusiei de a se angaja în procesul de pace cu scopul de apune capăt Războiului din Ucraina”.

”În faţa refuzului preşedintelui Putin de a opri acest război smintit, Departamentul Trezoreriei impune sancţiuni celor mai importante două companii petroliere care finanţează maşina de război a Kremlinului”, anunţă, citat într-un comunicat Scott Bessent.

El subiliniază că departamentul este ”pregătit să meargă şi mai departe, dacă acest lucru se dovedeşte necesar”.

El invită totodată aliaţii Statelor Unite ”să se alăture (acestor) sancţiuni”.

Aceste sancţiuni sunt impuse din cauză că Vladimir Putin nu a fost ”nici sincer, nici onest la masa negocierilor”, a justificat, apoi, la Fox Business, secretrul Finaţelor.

El a anunţat că preşedintele american este dezamăgit de starea actuală a negocierilor privind Războiul din Ucraina, la o zi după amânarea sine die a unei întâlniri între Donald Trump şi Vladimir Putin la Budapesta, în Ungaria, pe tema Războiului din Ucraina.

Summit anulat

Şeful statului american a anunţat miercuri că a anulat summitulcu omologul său rus Vladimir Putin din cauza lipsei unor progrese diplomatice şi sentimentului că nu este momentul oportun al unei astfel de întâlniri.

”Noi am anulat întâlnirea cu preşedintele Putin”, a anunţat el în faţa jurnaliştilor, la Casa Albă. ”Aceasta nu mi se părea un lucru bun”, a adăugat el.

”Nu mi se părea potrivit să am o întâlnire cu Vladimir Putin şi atunci am anulat-o”, a subliniat Donald Trump, justificând suspendarea întâlniri prevăzute cu omologul său rus.

Şeful statului american a adăugat că a ”simţit că a venit timpul să impună sancţiuni uriaşe Rusiei”, referindu-se la sancţiunile anunţate de Departamentul Trezoreriei vizând cei doi giganţi petrolieri ruşi exprimându-şi speraţa ca ”ele să nu rămână în vigoare prea mult timp”.

Preşedintele american a deplâns faptul că aceste conversaţii cu omologul său rus Vladimir Putin în vederea încheierii conflictului din Ucraina nu dau niciun rezultat.

”De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversaţii bune, dar apoi ele nu conduc nicăieri”, le-a spus Donald Trump jurnliştilor într-o întâlnire cu secretarul general al NATO Mark Rutte, în Biroul Oval.

Acest anunţ a tras cursul petrolului în sus în schimburi după închidere, iar valorile de referinţă ale WTI şi Brent au crescut cu aproximativ 1,50% către ora 20:30 GMT (23:30, ora României).

Vladimir Putin şi Donad Trump au convenit, într-un apel telefonic să se întâlnească în curând la Budapesta, în Ungaria.

Însă preşedintele american a dat asigurări marţi că nu vrea discuţii ”pentru nimic” sau ”pierdere de tmp”, sugerând că nu se mai întrunesc condiţiile în vederea unei întâlniri, potrivit News.ro.

„Europa trebuie să treacă la viteza superioară”

Moscova a anunţat, însă, miercuri, că pregătirile în vederea întâlnirii ”continuă”, recunoscând totodată un ”proces dificil”.

Anunţul lui Scott Bessent urmează să mulţumească ţările europene, care şi-au exprimat în mai multe rânduri, în ultimele săptămâni, temerea că Washingtonul să nu menţină presiunile asupra Rusiei.

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) s-au înţeles în cursul zilei asupra celui de-al 19-lea ”pachet” de sancţiuni impuse Moscovei - a cărui măsură-far ar putea fi interzicerea până în 2027 a importurilor de gaze natutrale ruseşti în ţările blocului.

Acest ”parchet” urmează să fie adoptat joi, înaintea unui summit al şefilor de stat şi de guverne UE cu preşedintele ucrsainean Volodimir Zelenski.

Această măsură - propusă de către Comisia Euroepană (CE) în primăvară - era pe agenda Consiliului Miniştrilor europeni ai Energiei, la Luxemburg, unde a primit un consens larg.

Slovacia şi Ungaria - ţări enclavizate şi foarte dependente de hidrocarburi ruseşti - s-au ipus acestei măsuri, dar s-au aflat în minoritate.

Donald Trump a cerut oprirea cumpărărilor de energii fosile ruseşti de către ţările europene, denunţând partea absurdă a acestora, deoarece ele înseamnă să contribuie la războiul purtat de către Vladimir Putin în Ucraina.

”Europa trebuie să tracă la viteza superioară. Ea nu poate continua să acţioneze aşa cum face în prezent. Ea cumpără petrol şi gaze naturale de la Rusia, în timp ce se află în conflict cu această ţară. Este jenant pentru ea”, denunţa în septembrie Donald Trump.

