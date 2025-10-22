Zelenski: Ucraina este dispusă la negocieri, dar nu va ceda teritorii Rusiei și cere garanții solide de securitate

Volodimir Zelenski spune că Ucraina este dispusă la negocieri cu Rusia doar pe baza actualei linii de contact și cu garanții ferme de securitate.

„Suntem dispuşi să urmăm calea diplomatică, susţinem încetarea focului. Suntem dispuşi să recurgem la diplomaţie, dar nu să abandonăm anumite zone şi să le predăm agresorului nostru", a declarat el într-o conferinţă de presă cu prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, la Linkoping (Suedia), când a fost întrebat despre acest subiect.

„Nu este vorba despre kilometri pătraţi, ci despre căminele oamenilor noştri", a subliniat el.

Zelenski a făcut referire la întâlnirea aşa-numitei "Coaliţii a Voinţei", prevăzută să aibă loc vineri la Londra, şi a dat de înţeles că acolo se va discuta prezumtiva propunere în 12 puncte.

„Trebuie să finalizăm garanţiile de securitate pentru Ucraina", a subliniat el şi a asigurat că preşedintele rus, Vladimir Putin, are "voinţa personală" de a distruge şi subjuga Ucraina.

De aceea, este necesar să primim garanţii că agresiunea nu se va repeta, a subliniat el, făcând aluzie la un alt element-cheie al planului.

Zelenski, discuție de două ore cu Donald Trump la Casa Albă pe tema negocierilor cu Rusia

Zelenski a spus că săptămâna trecută, în cadrul întâlnirii sale cu preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, a discutat timp de două ore despre acest subiect.

„Problema este că nu vedem o disponibilitate din partea Rusiei", a spus el, reiterând ceea ce i-a transmis lui Trump şi a asigurat că eforturile diplomatice întreprinse de Moscova au ca unic scop întârzierea deciziilor pe care SUA şi Europa le-ar putea adopta pentru a exercita presiuni la adresa ei.

Când Putin a auzit despre posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, el a revenit la diplomaţie, dar acum că această posibilitate a fost exclusă de Washington, dorinţa s-a stins, a adăugat Volodimir Zelenski.

