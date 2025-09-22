Peste 250 de percheziții au avut loc în Republica Moldova, pentru a preveni "acţiuni destabilizatoare" ale Rusiei

22-09-2025 | 17:14
politia din republica moldova

Forțele de securitate din Republica Moldova au făcut luni peste 250 de percheziții într-un dosar privind pregătirea de tulburări și acțiuni destabilizatoare coordonate de Rusia, înaintea alegerilor legislative programate pentru duminică.

Mihaela Ivăncică

Peste o sută de persoane au fost vizate de aceste percheziţii, a menţionat poliţia într-un comunicat, fără detalii despre afilierea politică a acestor persoane, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Autoritățile vorbesc despre acțiuni coordonate din Rusia

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal pentru "pregătirea de tulburări masive şi acţiuni destabilizatoare, coordonate din Federaţia Rusă de către elemente criminale", percheziţiile având, de asemenea, loc în centre de detenţie şi închisori, se arată în acelaşi comunicat.

De partea sa, opoziţia afirmă că acţiunile forţelor de securitate au vizat politicieni critici la adresa guvernului preşedintei pro-europene Maia Sandu. Autorităţile urmăresc intimidarea şi reducere la tăcere a criticilor pentru a asigura victoria formaţiunii de guvernământ Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), a afirmat fostul preşedinte socialist Igor Dodon.

"Maia Sandu şi PAS caută scuze pentru anularea alegerilor întrucât ştiu că vor obţine un rezultat slab pe 28 septembrie", a scris Dodon pe reţeaua socială Telegram. Prin urmare, "regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să le provoace oamenilor teamă şi să ne reducă la tăcere", crede fostul preşedinte pro-rus.

Acuzații privind manipularea votului din diaspora

El a acuzat autorităţile că pregătesc manipularea votului, mai ales la secţiile din străinătate, unde diaspora ar putea din nou să încline balanţa rezultatului, la fel cum s-a întâmplat anul trecut la alegerile prezidenţiale, câştigate de Maia Sandu datorită voturilor din diaspora europeană.

În acest scop, a remarcat Dodon, în Rusia au fost organizate numai două secţii de votare, faţă de circa 300 de secţii în Occident, la fel cum s-a procedat şi la alegerile prezidenţiale.

Preşedinta Maia Sandu, care a descris scrutinul de duminică drept cel mai important din istoria ţării, spune că Rusia urmăreşte să influenţeze rezultatul pentru a readuce Republica Moldova în sfera sa de influenţă.

Deşi cotată în sondaje cu puţin peste 20% din intenţiile de vot, formaţiunea PAS are totuşi şanse să formeze o coaliţie de guvernare.

Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

Sursa: Agerpres

Etichete: Republica Moldova, alegeri, perchezitii,

Dată publicare: 22-09-2025 17:14

Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg
Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg

Rusia vrea să influențeze rezultatul alegerilor din Republica Moldova prin recrutarea alegătorilor moldoveni din diaspora, organizarea de proteste și o campanie de dezinformare.

Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important”
Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important”

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, moldovenii își aleg direcția către vest sau către est, iar lupta se va da la extreme, între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro despre cel mai nou film la care a lucrat, Jaful secolului, regizat de Teodora Ana Mihai.

Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și mai județe după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare cu un conținut șocant. 

Kremlinul spune că NATO „alimentează tensiunile” prin acuzații „nefondate” privind încălcări aeriene
Kremlinul spune că NATO „alimentează tensiunile” prin acuzații „nefondate” privind încălcări aeriene

Kremlinul a acuzat luni statele membre NATO că agravează tensiunile lor prin acuzațiile lor „nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, a declarat Dmitri Peskov.

