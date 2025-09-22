România și alte șase țări vor să ridice un ”zid european al dronelor”

România și alte șase țări din Uniunea Europeană vor să ridice un ”zid european al dronelor”, un proiect la care este așteptată să se alăture și Ucraina. Măsura vine în urma incidentelor din Polonia și România, provocate de o Rusie tot mai agresivă.

Reprezentanţi ai guvernelor din Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania, Polonia şi România se vor întâlni vineri cu reprezentanţi ai Comisiei Europene (CE) pentru a discuta propunerea de construire a unui "zid european al dronelor", a anunţat luni purtătorul de cuvânt al CE Thomas Regnier. Ucraina se va alătura, de asemenea, discuţiilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt, reuniunea va avea loc online şi se va concentra pe o continuare concretă a vizitei efectuate la începutul acestei luni de preşedinta CE, Ursula von der Leyen, şi de comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, în ţările situate de-a lungul frontierelor estice ale UE.

”Statele membre vor continua să joace un rol principal”

Necesitatea unui sistem european anti-drone a devenit mai presantă în urma incidentelor recente din Polonia şi România.

"Statele membre vor continua să joace un rol principal. Vom examina ce le interesează, cum le putem ajuta, ce capacităţi au şi care sunt nevoile lor. În urma acestei discuţii, vom decide împreună cu statele membre şi Ucraina cu privire la următorii paşi potenţiali", a declarat Regnier.

Acesta a adăugat că reuniunea va avea un caracter politic şi că vor putea participa şi miniştri. Comisia va asculta ţările participante şi va evalua modul în care ar putea sprijini iniţiativa înainte de a lua în considerare următorii paşi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













