Volodimir Zelenski: Ucraina și Polonia trebuie să doboare împreună dronele. România ar putea fi inclusă în acest plan

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei.

”Cred că este corect să discutăm despre o soluţie comună. Nu doar ca o dronă să cadă pe capetele ucrainenilor şi să nu ajungă pe teritoriul polonez, dar ca aceste decizii să fie luate împreună. Asta înseamnă, dacă sistemele noastre de apărare anti-aeriană sunt la locul potrivit – noi doborâm tot ce zboară spre noi şi spre Polonia”, le-a declarat Zelenski jurnaliştilor, vineri, potrivit Interfax Ucraina.

El a arătat că Polonia ar urma să doboare drone, la rândul său, dar ar putea fi inclusă şi România.

”Şi, în mod similar, Polonia doboară cu aeronavele sale tot ce zboară spre ei şi spre noi. Ne-am putea concentra doar pe regiunile din partea vestică a statului nostru – unde Polonia are posibilitatea. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România; nu ne bazăm pe alţii”, a adăugat preşedintele.

