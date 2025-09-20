Volodimir Zelenski: Ucraina și Polonia trebuie să doboare împreună dronele. România ar putea fi inclusă în acest plan

Stiri externe
20-09-2025 | 19:39
Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute cu alte state soluţii comune pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei.

autor
Mihaela Ivăncică

”Cred că este corect să discutăm despre o soluţie comună. Nu doar ca o dronă să cadă pe capetele ucrainenilor şi să nu ajungă pe teritoriul polonez, dar ca aceste decizii să fie luate împreună. Asta înseamnă, dacă sistemele noastre de apărare anti-aeriană sunt la locul potrivit – noi doborâm tot ce zboară spre noi şi spre Polonia”, le-a declarat Zelenski jurnaliştilor, vineri, potrivit Interfax Ucraina.

El a arătat că Polonia ar urma să doboare drone, la rândul său, dar ar putea fi inclusă şi România.

”Şi, în mod similar, Polonia doboară cu aeronavele sale tot ce zboară spre ei şi spre noi. Ne-am putea concentra doar pe regiunile din partea vestică a statului nostru – unde Polonia are posibilitatea. Sau s-ar putea să nu fie doar Polonia, ci şi România; nu ne bazăm pe alţii”, a adăugat preşedintele.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, razboi, drone, volodimir zelenski,

Dată publicare: 20-09-2025 19:39

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Primele arme aprobate de Trump pentru Ucraina. Ce va livra SUA către Kiev, conform noului program convenit cu Europa
Stiri externe
Primele arme aprobate de Trump pentru Ucraina. Ce va livra SUA către Kiev, conform noului program convenit cu Europa

Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Zelenski a anunțat că salariile profesorilor și bursele studenților vor crește, în ciuda cheltuielilor pentru apărare
Stiri externe
Zelenski a anunțat că salariile profesorilor și bursele studenților vor crește, în ciuda cheltuielilor pentru apărare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că, în ciuda costurilor generate de războiul cu Rusia, profesorii vor primi salarii mai mari, iar studenții – burse, începând de anul viitor, relatează marți dpa.  

Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie
Stiri externe
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie

Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a-l opri pe Vladimir Putin şi pentru a pune capăt războiului.

Trump ajunge azi la Londra, Zelenski cere măsuri ferme: Trebuie să-l facă pe Putin să se teamă
Stiri actuale
Trump ajunge azi la Londra, Zelenski cere măsuri ferme: Trebuie să-l facă pe Putin să se teamă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis lui Donald Trump că este nevoie de o „poziție clară” din partea sa pentru a opri războiul din Ucraina.

 

Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului
Stiri externe
Ucraina anunță câștiguri în nordul regiunii Sumî. Rusia încearcă să consolideze linia frontului

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică seară, că forţele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de luni de zile să-şi consolideze poziţiile.

Recomandări
Momentul în care MiG-urile rusești au survolat Estonia. Analist: „O provocare evidentă pentru NATO”
Stiri externe
Momentul în care MiG-urile rusești au survolat Estonia. Analist: „O provocare evidentă pentru NATO”

Estonia a solicitat o consultare cu ceilalți membri NATO după ce avioane de luptă rusești i-au încălcat spațiul aerian. A fost vorba despre trei MiG-31 care au survolat cerul timp de 12 minute, după cum a anunțat guvernul de la Tallin.

Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal
Stiri externe
Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important”
Stiri actuale
Miza alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Analist: „Mobilizarea diasporei va juca un rol important”

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, moldovenii își aleg direcția către vest sau către est, iar lupta se va da la extreme, între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Septembrie 2025

29:47

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28