Moșteanu avertizează că „provocările” cu drone vor continua. „O parte din vecini privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea”

19-09-2025 | 18:00
ionut mosteanu
Profimedia

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, vineri, că „provocări" cu drone vor mai exista în viitorul apropiat, subliniind că important este ca deciziile să fie luate „cu înţelepciune".

Sabrina Saghin

„Din nefericire, suntem vecini cu războiul, o parte din vecini privesc războiul de pe balcon, de la Tulcea, şi asta este o realitate, dar putem să stăm liniştiţi, pentru că suntem parte din această mare umbrelă de protecţie", a declarat ministrul, care a participat la Aspen European Strategic Forum.

El a evidenţiat importanţa colaborării aliate. „Vom vedea astfel de provocări în continuare. Eu sunt sigur că, aşa cum am văzut provocările din Polonia şi România, vor mai fi. Important este să luăm deciziile cu înţelepciune şi să arătăm că suntem pregătiţi să ne apărăm. Asta am făcut, asta vom face în continuare împreună cu aliaţii noştri. (...) Mai intră câte un avion în spaţiul controlat de România deasupra Mării Negre şi se mai întâmplă lucruri din acestea, suntem vecini cu războiul, că ne place, că nu ne place. Asta este realitatea. Important este ca instituţiile noastre şi asta facem în fiecare zi să lucreze mai bine împreună cu aliaţii şi să răspundem mai rapid la astfel de provocări", a explicat Ionuţ Moşteanu.

Dată publicare: 19-09-2025 17:58

Europa se grăbește să se reînarmeze după incidentele cu drone din România și Polonia. Reuniune a liderilor UE la Copenhaga
Europa se grăbește să se reînarmeze după incidentele cu drone din România și Polonia. Reuniune a liderilor UE la Copenhaga

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, se va întâlni cu liderii europeni pe 1 octombrie la Copenhaga pentru a aprofunda apărarea comună europeană.

Coreea de Nord testează drone tactice de atac, cel mai probabil bazate pe tehnologie rusească
Coreea de Nord testează drone tactice de atac, cel mai probabil bazate pe tehnologie rusească

Coreea de Nord (RPDC) a testat seria de drone tactice de atac Kumsong, relatează Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA).

Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării
Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării

Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză.

Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței
Trei avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. Se îndreptau spre capitala Estoniei. Reacția Alianței

Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO.

CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe
CE adoptă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând hidrocarburile și entitățile din țări terțe

Comisia Europeană răspunde cerințelor președintelui Trump de accelerare a renunțării la energia rusească, în contextul menținerii sprijinului american pentru Ucraina.

Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent" în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul

Armata israeliană a declarat vineri că va folosi "o forţă fără precedent" în oraşul Gaza, în nordul teritoriului palestinian asediat, unde are loc o ofensivă majoră a forţelor israeliene, şi a cerut populaţiei să părăsească zona, relatează AFP.

