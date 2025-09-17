De ce ar fi ajuns dronele rusești în Polonia. Planul lui Putin, conform unui înalt oficial UE

Rusia testează Occidentul prin drone trimise în Polonia și România, avertizează șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Mesajul vine la câteva zile după ce NATO a lansat misiunea Santinela Estică, pentru a răspunde provocărilor Moscovei.

Pentru prima dată, capabilitățile aliate, coordonate de alianța nord-atlantică, ar putea fi folosite și pentru apărarea României, în fața unor incidente similare celor cu drone.

Santinela Estică a fost anunțată la sediul NATO în urmă cu câteva zile și are ca misiune apărarea frontierei estice a alianței nord-atlantice, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Resursele militare care vor ajunge în aceste țări aliate se vor afla sub coordonarea directă a comandantului NATO, care va lua decizii integrate.

Pentru că spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat semnificativ cu 19 drone, sprijinul militar aliat va merge cu prioritate acolo, iar celelalte regiuni vor fi întărite în funcție de nivelul de risc. Grație operațiunii Santinela Estică, dacă România ar trece printr-un incident similar, resursele NATO dislocate în Polonia sau pe flancul estic ar putea interveni și pe teritoriul nostru.

Surse oficiale anunță că, într-o primă fază, Franța va trimite trei avioane Rafale, iar Germania patru Eurofighter. Este un pas important, pentru că implicarea NATO crește vizibil.

De altfel, tot în Polonia a avut loc prima intervenție a Alianței pentru doborârea unor drone, realizată de forțele olandeze cu avioane F-35. În paralel, la Bruxelles se caută soluții tehnologice mai ieftine și mai eficiente pentru a combate dronele inamice, inclusiv prin folosirea dronelor contra drone.

Mesaj clar pentru Moscova

În același timp, Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a avertizat că prin incursiunile cu drone în Polonia și România, Rusia testează Occidentul și că, în cazul în care Putin va percepe vreun semn de slăbiciune, va continua să înainteze pentru că vrea să ne testeze. Prin noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, Kallas a declarat că „trebuie să lovim mai puternic băncile rusești, companiile energetice, platformele de schimb de criptomonede și navele din «flota umbrelă»”.

Privarea Moscovei de fondurile necesare pentru a purta războiul este o modalitate esențială de a pune capăt acestui conflict.

