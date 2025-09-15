Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA

15-09-2025 | 22:34
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a discutat cu oficialii ucraineni despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România.

autor
Adrian Popovici

„Astăzi am avut o videoconferinţă cu Mihai Jurca, şeful Cancelariei Guvernului, şi cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării ucrainean. Am discutat despre paşii viitori în urma vizitei noastre la Kiev: dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu a precizat că „este un parteneriat care va putea aduce investiţii, tehnologie şi locuri de muncă în România, consolidând industria noastră de apărare”.

„Capacitatea dronelor ucrainene a fost deja demonstrată pe câmpul de luptă: ele au schimbat din dinamica războiului şi au arătat cum inovaţia şi curajul ucrainenilor pot ţine piept agresiunii ruseşti. România are şansa să devină un hub regional pentru producţia de drone şi echipamente moderne şi pentru asta vom lucra împreună cu Radu Miruţă, ministrul Economiei, pentru atragerea de noi contracte”, a mai transmis Moşteanu.

Producția de drone, o prioritate pentru apărarea României

Ministerul Economiei anunța la finalul lunii martie 2025 că uzine și secții abandonate în ultimii 20 de ani ar putea fi modernizate și extinse cu bani de la Comisia Europeană, care a anunțat un plan masiv de înarmare de 800 de miliarde de euro.

În plus, Ministerul Economiei spune că, până la sfârșitul anului, țara noastră va începe să producă propriile drone, explozibili și muniție de tip NATO.

Cuda” și „Sirin” sunt primele drone militare pe care le va produce România la uzina de tehnică militară Carfil din Brașov. La început, vor fi ansamblate din componente livrate de Periscope Aviation - o firmă americană din industria militară.

Mircea Petru Tanțău, directorul Carfil Brașov: „Noi ne-am propus undeva 20 - 25 de drone din fiecare tip. Deci ar însemna, primele două, cam 50 de bucăți în acest an. Speram ca în iulie să începem să fabricăm deja cu componente Carfil”.

La Carfil, în Brașov, vor fi produse - în parteneriat cu americanii - 6 modele de drone. Unele dintre acestea, de tip kamikaze, sunt capabile să transporte explozibil și să lovească ținte cu precizie.

Sursa: News.ro

