Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării

Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză.

Incidentul vine la mai mult de o săptămână după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, relatează Reuters.

Autorităţile au precizat că ramura din Lublin a poliţiei militare va efectua inspecţii criminalistice ale obiectului.

Săptămâna trecută, Polonia a declarat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina, unde este război din februarie 2022.

Rusia a afirmat că nu a vizat Polonia.

