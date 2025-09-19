Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării
Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză.
Incidentul vine la mai mult de o săptămână după ce Polonia, sprijinită de avioane NATO, a doborât drone ruseşti în spaţiul său aerian, relatează Reuters.
Autorităţile au precizat că ramura din Lublin a poliţiei militare va efectua inspecţii criminalistice ale obiectului.
Săptămâna trecută, Polonia a declarat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina, unde este război din februarie 2022.
Rusia a afirmat că nu a vizat Polonia.