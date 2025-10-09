România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

09-10-2025 | 20:20
Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Camelia Donțu

Deputații condamnă incursiunile cu drone și cer întărirea apărării și sancțiuni care să contracareze provocările. România este menționată în mod special.

Rezoluția a fost adoptată cu o largă majoritate de 469 de deputați din cei 720 câți are Parlamentul European. Printre inițiatorii rezoluției se află și deputați români.

Parlamentarii condamnă cu fermitate acțiunile Rusiei de încălcare a spațiului aerian ale statelor membre, printre care se numără și România. Acestea fac parte, spun parlamentarii, din războiul hibrid și sistematic pe care Rusia îl duce împotriva Uniunii Europene.

Totodată, parlamentarii au încurajat statele membre să acționeze, să ia măsuri coordonate, să acționeze împreună, inclusiv prin doborârea dronelor care reprezintă o amenințare directă.

Citește și
drone kamikaze
Fabricile secrete de armament din Belgia, survolate de drone. Thales cere urgent schimbarea legii

Parlamentarii au cerut comisiei și consiliului să ia sancțiuni, să ia măsuri mai dure împotriva Rusiei și să extindă aceste măsuri și la statele care colaborează cu Moscova, printre care Belarus, Iran sau Coreea de Nord.

Deputații vor investiții serioase în apărare și cer redirecționarea anumitor fonduri europene către astfel de investiții. Accentul cade pe zidul de drone pentru flancul estic, dar au cerut și întărirea flancului sudic.

Totodată, își doresc și întărirea supravegherii militare în regiunea Mării Negre. România a fost menționată de mai multe ori în documentul de la Strasbourg.

De la începutul războiului, în România au fost 11 încălcări ale spațiului aerian de către dronele rusești.

