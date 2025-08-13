Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în 2024 despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

„La 6 decembrie 2024, Curtea Constituţională din România a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale desfăşurate pe 24 noiembrie, hotărând că 'multiple nereguli şi încălcări ale legislaţiei electorale... au compromis transparenţa şi corectitudinea campaniei electorale' şi au ridicat suspiciuni cu privire la corectitudinea desfăşurării alegerilor. Decizia curţii a fost criticată ca o ingerinţă politică în alegeri şi o restrângere nejustificată a libertăţii de exprimare a unor opinii politice dezagreate, fără precedent ca natură şi severitate”, susține Departamentul de Stat american în raportul său.

Decizia Curţii Constituţionale a prezentat alegerile ca fiind influenţate de o operaţiune de informare rusă pe reţelele sociale, dar observatori independenţi au sugerat că respectiva campanie pe reţelele sociale a fost o activitate electorală organizată desfăşurată de un partid politic românesc, mai reţine Departamentul de Stat în raportul său.

Conform documentului, printre problemele semnificative privind drepturile omului în România în 2024 s-au numărat relatări credibile privind restricţii asupra libertăţii de exprimare, precum şi infracţiuni, acte de violenţă sau ameninţări cu violenţa motivate de antisemitism.

Guvernul a luat măsuri credibile pentru a-i identifica şi pedepsi pe funcţionarii care au comis abuzuri privind drepturile omului, însă, în unele cazuri, acţiunile autorităţilor au fost insuficiente, iar impunitatea a reprezentat o problemă, mai spun autoritățile americane.

Raportul Departamentului de Stat reflectă noile priorităţi de politică externă ale preşedintelui american Donald Trump, scrie AFP.

Administrația Trump vede „o deteriorare” la nivel european

În raport, Statele Unite deplâng o „deteriorare” a drepturilor omului în numeroase ţări din Europa, vizând mai ales restricţionarea libertăţii de exprimare.

Departamentul de Stat american subliniază că în Germania, Regatul Unit şi Franţa "situaţia drepturilor omului s-a deteriorat în ultimul an", conform raportului său pe 2024 cu privire respectarea drepturilor omului la nivel global.

În ceea ce priveşte Franţa, raportul vizează în mod specific "informaţii credibile referitoare la restricţii grave privind libertatea de exprimare" şi denunţă, de asemenea, o reapariţie a actelor de antisemitism.

În Regatul Unit, Washingtonul se declară îngrijorat de o nouă lege privind siguranţa online, menită să protejeze mai bine copiii, care a atras critici dure din partea reţelei sociale X a lui Elon Musk.

Documentul publicat marţi a fost redactat în parte în timpul fostei administraţii a preşedintelui democrat Joe Biden, iar Departamentul de Stat l-a amendat şi restructurat astfel încât să reflecte priorităţile administraţiei Trump - de exemplu împotriva politicilor care favorizează programele diversităţii sau avortul.

Un oficial american de rang înalt a declarat săptămâna trecută, sub condiţia anonimatului, că guvernul SUA intenţionează să poarte "discuţii sincere cu partenerii şi aliaţii noştri despre ceea ce noi considerăm a fi cenzura sau defavorizarea anumitor voci, fie ele politice sau religioase".

Departamentul de Stat al Statelor Unite transmite Congresului SUA rapoartele anuale privind practicile în domeniul drepturilor omului pentru toate ţările care beneficiază de asistenţă şi pentru toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu Legea privind Asistenţa Externă din 1961 şi Legea Comerţului din 1974. Aceste rapoarte acoperă situaţia drepturilor omului recunoscute la nivel internaţional şi a drepturilor lucrătorilor.

