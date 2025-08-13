Administrația Trump vede „o deteriorare” a drepturilor omului în Europa. România, criticată pentru anularea alegerilor

Stiri actuale
13-08-2025 | 08:06
Donald Trump
Getty

Departamentul de Stat al SUA vorbește în raportul său privind situaţia drepturilor omului în România în 2024 despre anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut şi faptul că această măsură a fost criticată.

autor
Lorena Mihăilă

„La 6 decembrie 2024, Curtea Constituţională din România a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale desfăşurate pe 24 noiembrie, hotărând că 'multiple nereguli şi încălcări ale legislaţiei electorale... au compromis transparenţa şi corectitudinea campaniei electorale' şi au ridicat suspiciuni cu privire la corectitudinea desfăşurării alegerilor. Decizia curţii a fost criticată ca o ingerinţă politică în alegeri şi o restrângere nejustificată a libertăţii de exprimare a unor opinii politice dezagreate, fără precedent ca natură şi severitate”, susține Departamentul de Stat american în raportul său.

Raportul referitor la România poate fi consultat AICI.

Decizia Curţii Constituţionale a prezentat alegerile ca fiind influenţate de o operaţiune de informare rusă pe reţelele sociale, dar observatori independenţi au sugerat că respectiva campanie pe reţelele sociale a fost o activitate electorală organizată desfăşurată de un partid politic românesc, mai reţine Departamentul de Stat în raportul său.

Citește și
oameni pe camp
Locuitorii unei comune din Prahova cer mutarea unei antene 5G de lângă casele lor. Răspunsul primit de la primărie

Conform documentului, printre problemele semnificative privind drepturile omului în România în 2024 s-au numărat relatări credibile privind restricţii asupra libertăţii de exprimare, precum şi infracţiuni, acte de violenţă sau ameninţări cu violenţa motivate de antisemitism.

Guvernul a luat măsuri credibile pentru a-i identifica şi pedepsi pe funcţionarii care au comis abuzuri privind drepturile omului, însă, în unele cazuri, acţiunile autorităţilor au fost insuficiente, iar impunitatea a reprezentat o problemă, mai spun autoritățile americane.

Raportul Departamentului de Stat reflectă noile priorităţi de politică externă ale preşedintelui american Donald Trump, scrie AFP.

Administrația Trump vede „o deteriorare” la nivel european

În raport, Statele Unite deplâng o „deteriorare” a drepturilor omului în numeroase ţări din Europa, vizând mai ales restricţionarea libertăţii de exprimare.

Departamentul de Stat american subliniază că în Germania, Regatul Unit şi Franţa "situaţia drepturilor omului s-a deteriorat în ultimul an", conform raportului său pe 2024 cu privire respectarea drepturilor omului la nivel global.

În ceea ce priveşte Franţa, raportul vizează în mod specific "informaţii credibile referitoare la restricţii grave privind libertatea de exprimare" şi denunţă, de asemenea, o reapariţie a actelor de antisemitism.

În Regatul Unit, Washingtonul se declară îngrijorat de o nouă lege privind siguranţa online, menită să protejeze mai bine copiii, care a atras critici dure din partea reţelei sociale X a lui Elon Musk.

Documentul publicat marţi a fost redactat în parte în timpul fostei administraţii a preşedintelui democrat Joe Biden, iar Departamentul de Stat l-a amendat şi restructurat astfel încât să reflecte priorităţile administraţiei Trump - de exemplu împotriva politicilor care favorizează programele diversităţii sau avortul.

Un oficial american de rang înalt a declarat săptămâna trecută, sub condiţia anonimatului, că guvernul SUA intenţionează să poarte "discuţii sincere cu partenerii şi aliaţii noştri despre ceea ce noi considerăm a fi cenzura sau defavorizarea anumitor voci, fie ele politice sau religioase".

Departamentul de Stat al Statelor Unite transmite Congresului SUA rapoartele anuale privind practicile în domeniul drepturilor omului pentru toate ţările care beneficiază de asistenţă şi pentru toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu Legea privind Asistenţa Externă din 1961 şi Legea Comerţului din 1974. Aceste rapoarte acoperă situaţia drepturilor omului recunoscute la nivel internaţional şi a drepturilor lucrătorilor.

Sursa: Agerpres

Etichete: raport, departamentul de stat, libertate, anulare,

Dată publicare: 13-08-2025 07:29

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Locuitorii unei comune din Prahova cer mutarea unei antene 5G de lângă casele lor. Răspunsul primit de la primărie
Stiri actuale
Locuitorii unei comune din Prahova cer mutarea unei antene 5G de lângă casele lor. Răspunsul primit de la primărie

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

Un Consiliu Județean a ordonat eliminarea serviciului de pază în afara programului. „Nimeni nu ne fură noaptea”
Stiri actuale
Un Consiliu Județean a ordonat eliminarea serviciului de pază în afara programului. „Nimeni nu ne fură noaptea”

Paza unor instituţii de interes public aflate în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş va fi redusă, urmând ca serviciul de pază să fie prezent doar în timpul programului de lucru, a transmis preşedintele administraţiei judeţene, Gabriel Zetea.

Lista lui Bolojan. Șeful ASF câștigă peste 12.000 de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude și consilieri
Stiri actuale
Lista lui Bolojan. Șeful ASF câștigă peste 12.000 de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude și consilieri

Cabinetul Bolojan a anunțat, încă din iunie, că va plafona salariile și va reduce personalul suport la autoritățile autofinanțate. În programul de guvernare este menționat explicit ASF.

 

Recomandări
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul, după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris la Floreasca
Stiri Sanatate
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul, după ce încă patru pacienți au fost diagnosticați cu Candida auris la Floreasca

Scandalul de la Spitalul Floreasca ia amploare. Patru pacienți de la terapie intensivă au fost diagnosticați cu Candida Auris.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 August 2025

44:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12