Rusia a decis să iasă din Convenţia europeană împotriva torturii. Vladimir Putin a semnat legea

Stiri externe
29-09-2025 | 17:25
Vladimir Putin
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi cele două protocoale care o însoţesc, nu se mai aplică pe teritoriul Rusiei. 

Cristian Matei

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat legea prin care este denunţată această convenţie europeană, relatează agenţia TASS, apropiată Kremlinului, citată de News.ro.

„Este denunţată Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante din 26 noiembrie 1987 şi a protocoalelor nr. 1 şi nr. 2 din 4 noiembrie 1993 la aceasta, semnate în numele Federaţiei Ruse la Strasbourg la 28 februarie 1996”, menţionează documentul promulgat de Putin.

Moscova a invocat drept motiv refuzul Consiliului Europei de a asigura reprezentarea Federaţiei Ruse în organele statutare ale organizaţiei.

Autorităţile ruse dau asigurări că vor continua să combată încălcările drepturilor omului aplicând legislaţia naţională în acest domeniu.

Ucraina, Zaporojie
„O nouă crimă de război”. Rusia a bombardat o închisoare din Ucraina. 16 oameni au murit, 35 sunt răniţi

Activitatea Rusiei în cadrul Comitetului european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante este blocată de Consiliul Europei, care, din decembrie 2023, nu permite alegerea unui nou membru al comitetului din partea Federaţiei Ruse, a explicat preşedintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin.

Rusia, care a aderat la Consiliul Europei în 1996, şi-a anunţat intenţia de a se retrage din acesta în 2022, după ce comitetul de miniştri al organizaţiei a suspendat dreptul Moscovei de a fi reprezentată în organele statutare ale Consiliului Europei.

Moscova a notificat secretarul general al Consiliului cu privire la retragerea sa şi la denunţarea documentului-cheie al CE - Convenţia europeană a drepturilor omului.

Care va fi efectul acestei decizii

După ieşirea din Convenţie, Rusia nu va mai fi obligată să permită accesul inspectorilor internaţionali în închisorile sale. Plângerile depuse de deţinuţii ruşi la Comitetul European pentru Prevenirea Torturii nu vor mai fi luate în considerare.

Documentul, semnat de Rusia la 28 februarie 1996 şi ratificat la 28 martie 1998, nu numai că interzice tortura, ci şi obligă la prevenirea acesteia.

În acest scop, a fost creat un organism internaţional independent - Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT), care a primit dreptul de a efectua inspecţii în locurile de detenţie pentru a identifica încălcările şi a da recomandări privind îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie. Participanţii la Convenţie sunt obligaţi să coopereze cu Comitetul şi să îi acorde acces nelimitat la orice loc de detenţie.

The Wall Street Journal a relatat că în primele săptămâni după începerea invaziei în Ucraina, conducerea sistemului penitenciar rus a eliminat toate restricţiile privind aplicarea violenţei asupra prizonierilor de război. Această decizie a marcat începutul multor ani de tortură sistematică a prizonierilor ucraineni în închisorile ruseşti, notează Ukrainska Pravda.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 29-09-2025 17:10

Mai mulți infractori din Rusia au fost arestați după ce s-au folosit de o pisică pentru a introduce droguri într-o închisoare
Stiri externe
Mai mulți infractori din Rusia au fost arestați după ce s-au folosit de o pisică pentru a introduce droguri într-o închisoare

Autorităţile unei închisori din regiunea rusă Nijni Novgorod au arestat marţi un grup de infractori care încercau să introducă clandestin droguri în penitenciar folosind o pisică.

„O nouă crimă de război”. Rusia a bombardat o închisoare din Ucraina. 16 oameni au murit, 35 sunt răniţi
Stiri externe
„O nouă crimă de război”. Rusia a bombardat o închisoare din Ucraina. 16 oameni au murit, 35 sunt răniţi

Şaisprezece persoane au fost ucise şi cel puţin 35 au fost rănite în noaptea de luni spre marţi, după ce o serie de lovituri aeriene ruseşti au vizat o închisoare din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei.

Un tribunal militar din Rusia a condamnat o tânără activistă care ajuta refugiaţi ucraineni la 22 de ani de închisoare
Stiri externe
Un tribunal militar din Rusia a condamnat o tânără activistă care ajuta refugiaţi ucraineni la 22 de ani de închisoare

Activista rusă Nadejda Rosinskaia, fondatoarea mișcării „Armata frumoaselor”, a fost condamnată la 22 de ani de închisoare pentru trădare, de un tribunal militar din Rusia.

Un bărbat din Rusia a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a transmis Ucrainei informaţii despre flota rusă
Stiri externe
Un bărbat din Rusia a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a transmis Ucrainei informaţii despre flota rusă

Un rus din regiunea Krasnodar din sud-vestul Rusiei a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a transmis serviciului ucrainean de informaţii militare (GUR) despre flota rusă din Marea Neagră.

Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său
Stiri Justitie
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.  

Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări
Stiri actuale
Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări

Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, prezenţa unor fragmente de dronă în judeţul Tulcea.

