România este țara cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe supraaglomerate, în UE. Cum arată topul
Aproape jumătate dintre români trăiau în 2024 în locuințe supraaglomerate, arată datele Eurostat.
La nivelul Uniunii Europene, 16,9% dintre cetățenii locuiau în locuințe supraaglomerate, un ușor declin față de un nivel de 18,1% în 2023, mai arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Românii, lideri în UE
Cele mai ridicate ponderi se înregistrau în România (40,7%), Letonia (39,3%), Bulgaria (33,8%), Polonia (33,7%) și Croația (31,7%).
Cele mai scăzute procente sunt în Cipru (2,4%), Malta (4,4%) și Țările de Jos (4,6%).
O persoană este considerată că locuiește într-o gospodărie supraaglomerată dacă gospodăria nu are la dispoziție un număr minim de camere egal cu: o cameră pentru gospodărie, o cameră per cuplu din gospodărie, o cameră per persoană singură cu vârsta de 18 ani sau mai mult, o cameră per pereche de persoane singure de același sex cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani, o cameră per pereche de persoane singure cu vârsta cuprinsă între 12 si 17 ani și care nu este inclusă în categoria anterioară, o camera per pereche de copii sub 12 ani, conform Eurostat.