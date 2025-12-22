România este țara cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe supraaglomerate, în UE. Cum arată topul

22-12-2025 | 16:17
blocuri, oras

Aproape jumătate dintre români trăiau în 2024 în locuințe supraaglomerate, arată datele Eurostat.

Lorena Mihăilă

La nivelul Uniunii Europene, 16,9% dintre cetățenii locuiau în locuințe supraaglomerate, un ușor declin față de un nivel de 18,1% în 2023, mai arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Românii, lideri în UE

 Cele mai ridicate ponderi se înregistrau în România (40,7%), Letonia (39,3%), Bulgaria (33,8%), Polonia (33,7%) și Croația (31,7%).

Cele mai scăzute procente sunt în Cipru (2,4%), Malta (4,4%) și Țările de Jos (4,6%).

O persoană este considerată că locuiește într-o gospodărie supraaglomerată dacă gospodăria nu are la dispoziție un număr minim de camere egal cu: o cameră pentru gospodărie, o cameră per cuplu din gospodărie, o cameră per persoană singură cu vârsta de 18 ani sau mai mult, o cameră per pereche de persoane singure de același sex cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani, o cameră per pereche de persoane singure cu vârsta cuprinsă între 12 si 17 ani și care nu este inclusă în categoria anterioară, o camera per pereche de copii sub 12 ani, conform Eurostat.

