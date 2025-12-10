ANIMAȚIE. Cum a explodat balconul apartamentului din Aleșd. S-a prăbușit cu tot cu proprietara, când a aprins lumina

Stiri actuale
10-12-2025 | 19:32
×
Codul embed a fost copiat

Explozia unei butelii a zguduit un bloc de locuințe, într-un oraș din Bihor. Balconul unui apartament de la etajul 1 s-a prăbușit cu tot cu proprietara care se afla înăuntru. Femeia de 53 de ani a ajuns la spital cu răni. 

autor
Călin Ardelean

Zeci de vecini au fost evacuați de urgență. Deflagrația s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Zgomotul puternic al exploziei a tulburat liniștea cartierului din Aleșd.

Proprietara apartamentului în care s-a produs deflagrația avea bucătăria amenajată în balcon.

A aprins lumina, fără să realizeze că în încăpere se acumulase gaz.

Citește și
incendiu bihor
Risc de explozie în județul Bihor, după ce un incendiu a cuprins un garaj. Trei case și mai multe anexe, în pericol

În acel moment, balconul a sărit în aer și s-a prăbușit cu tot cu proprietara.

Locatară: "Am auzit o bubuitură. Și eu sunt la doi, și ușa deja o clătinat-o."

Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana: "Colegiii au constatat că balconul unui apartament se prăbușise. Iar o femeie, care în momentul producerii exploziei se afla pe balcon, prezenta arsuri pe aproximativ 30-40%."

Femeia a fost dusă la spital cu răni și arsuri pe corp.

Hadrian Borcea, șef UPU Oradea: "Leziuni, în special la nivelul membrelor inferioare, prezentate prin arsuri de gradul II, AIIB, pe întreaga suprafață a celor două membre și la nivelul bazinului."

Între timp, pentru că în scară se simțea miros de gaz, 30 de locatari de la etajele unu și doi au fost evacuați.

Locatară: "S-o auzit o bufnitură, așe, dar de două ori s-a auzit, în casă la noi. După aia ne-am dat seama, când am auzit că fuge și vin pompierii și bate la ușă."

Locatară: "Da n-am știut că ce-i, am gândit că tună de sus. A venit cineva și-o bătut la mine la ușă."

După ventilarea spațiilor, concentrația de gaz a fost măsurată, iar autoritățile au decis că oamenii se pot întoarce în siguranță în locuințe.

Specialiștii în construcții au constatat că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.

Suflul exploziei a ieșit spre exterior și a dărâmat peretele din BCA, cu care fusese închis balconul.

O șoferiță a dat cu mașina peste un polițist, pe A1. Agentul încerca să oprească un alt autoturism

Sursa: Pro TV

Etichete: bihor, femeie, explozie, sanatate,

Dată publicare: 10-12-2025 19:31

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Explozie puternică într-un bloc din Bihor, din cauza unei butelii. Balconul s-a prăbuşit cu tot cu proprietară
Stiri actuale
Explozie puternică într-un bloc din Bihor, din cauza unei butelii. Balconul s-a prăbuşit cu tot cu proprietară

Explozia unei butelii a zguduit un bloc de locuințe, într-o localitate din Bihor. Balconul unui apartament s-a prăbuşit cu tot cu proprietara care se afla acolo. Femeia a ajuns la spital, în timp ce zeci de vecini au fost evacuaţi de urgenţă.

Risc de explozie în județul Bihor, după ce un incendiu a cuprins un garaj. Trei case și mai multe anexe, în pericol
Stiri actuale
Risc de explozie în județul Bihor, după ce un incendiu a cuprins un garaj. Trei case și mai multe anexe, în pericol

Un incendiu devastator a cuprins, sâmbătă, un garaj din orașul Aleșd, județul Bihor. Focul învăluise deja întrega construcție când au ajuns pompierii, cu trei autospeciale.

Cauzele exploziei violente din Bihor. Ce acuză rudele victimelor
Stiri actuale
Cauzele exploziei violente din Bihor. Ce acuză rudele victimelor

7 muncitori au fost prinşi într-o explozie de proporţii produsă la o hală de îmbuteliere a gazului în localitatea Ștei, din Bihor.

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Decembrie 2025

55:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28