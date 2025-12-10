ANIMAȚIE. Cum a explodat balconul apartamentului din Aleșd. S-a prăbușit cu tot cu proprietara, când a aprins lumina

Explozia unei butelii a zguduit un bloc de locuințe, într-un oraș din Bihor. Balconul unui apartament de la etajul 1 s-a prăbușit cu tot cu proprietara care se afla înăuntru. Femeia de 53 de ani a ajuns la spital cu răni.

Zeci de vecini au fost evacuați de urgență. Deflagrația s-a produs din cauza unei acumulări de gaze.

Zgomotul puternic al exploziei a tulburat liniștea cartierului din Aleșd.

Proprietara apartamentului în care s-a produs deflagrația avea bucătăria amenajată în balcon.

A aprins lumina, fără să realizeze că în încăpere se acumulase gaz.

În acel moment, balconul a sărit în aer și s-a prăbușit cu tot cu proprietara.

Locatară: "Am auzit o bubuitură. Și eu sunt la doi, și ușa deja o clătinat-o."

Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana: "Colegiii au constatat că balconul unui apartament se prăbușise. Iar o femeie, care în momentul producerii exploziei se afla pe balcon, prezenta arsuri pe aproximativ 30-40%."

Femeia a fost dusă la spital cu răni și arsuri pe corp.

Hadrian Borcea, șef UPU Oradea: "Leziuni, în special la nivelul membrelor inferioare, prezentate prin arsuri de gradul II, AIIB, pe întreaga suprafață a celor două membre și la nivelul bazinului."

Între timp, pentru că în scară se simțea miros de gaz, 30 de locatari de la etajele unu și doi au fost evacuați.

Locatară: "S-o auzit o bufnitură, așe, dar de două ori s-a auzit, în casă la noi. După aia ne-am dat seama, când am auzit că fuge și vin pompierii și bate la ușă."

Locatară: "Da n-am știut că ce-i, am gândit că tună de sus. A venit cineva și-o bătut la mine la ușă."

După ventilarea spațiilor, concentrația de gaz a fost măsurată, iar autoritățile au decis că oamenii se pot întoarce în siguranță în locuințe.

Specialiștii în construcții au constatat că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.

Suflul exploziei a ieșit spre exterior și a dărâmat peretele din BCA, cu care fusese închis balconul.

