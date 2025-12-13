Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE

Peste un milion de locuințe au rămas fără electricitate în Ucraina, după un nou val de atacuri rusești lansate peste noapte, care au lovit infrastructura energetică și industrială din cinci regiuni ale țării.

Asta, în timp ce emisarul președintelui Trump vine la Berlin în acest week-end, unde se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni pentru noi discuții privind încheierea războiului. Pe de altă parte, Belarus a eliberat 123 de deținuți, inclusiv o cunoscută activistă a opoziției și un laureat al Nobelului pentru pace, după ce Statele Unite au fost de acord să ridice sancțiunile impuse aliatului Rusiei.

Președintele Zelenski a mers pe linia frontului pentru a demonstra că rușii NU au ocupat orașul Kupiansk, deși revendica această „victorie”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rușii au vorbit mult despre Kupiansk, vedem asta. Am fost aici să-i felicit pe băieți. Mulțumesc fiecărei unități, tuturor celor care luptă aici, tuturor celor care îi distrug pe ocupanți”.

Melissa Bell, CNN: „Președintele Zelenski a vizitat Kupiansk, orașul de pe linia frontului, din regiunea Harkov, mulțumindu-le soldaților și spunând că fiecare poziție forte de pe frontul ucrainean reprezintă, de asemenea, un punct forte în eforturile diplomatice ale țării. Negocierile continuă, desigur, în jurul planului în 20 de puncte revizuit de ucraineni, care a fost transmis Statelor Unite la începutul acestei săptămâni”.

Emisarul lui Trump va discuta cu Zelenski și liderii europeni

Emisarul președintelui Trump, Steve Witkoff, va discuta la Berlin, cu Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, ultima versiune a acordului de pace propus.

Melissa Bell, CNN: „Există ideea americană de compromis între insistența Rusiei ca întregul Donbas să revină sub controlul său și insistența Ucrainei pentru înghețarea ostilităților pe actuala linie de contact. Compromisul american discutat ar putea fi o formă de zonă economică liberă sau o zonă demilitarizată, la fel ca și chestiunea tipului de garanții de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi de la europeni, cu susținerea Statelor Unite”.

Reporter: „Ne puteți spune cum ar funcționa această zonă economică liberă în Donbas și pe teritoriile pe care rușii le-au luat cu forța?”

Donald Trump: „Nu vreau să intru în detalii acum. Este o situație foarte complexă, dar ar putea funcționa. Și mulți oameni vor să vadă că funcționează. Tot ce vreau eu este să opresc moartea, 25.000 de oameni mor în fiecare lună”.

Melissa Bell, CNN: „Deocamdată, potrivit unui consilier al Kremlinului, rușii nu au analizat încă acest document revizuit, iar consilierii au sugerat că Moscova s-ar putea să nu fie mulțumită de toate prevederile sale”.

Între timp, Rusia a lansat o nouă serie masivă de bombardamente, mai ales în partea de sud a Ucrainei.

Potrivit președintelui Zelenski, au fost vizate facilități civile, inclusiv infrastructură energetică și industrială. Peste un milion de oameni au rămas fără curent electric.

Peste 450 de drone și 30 de rachete au fost utilizate în atacuri, inclusiv rachete hipersonice Kinjal – greu de detectat, deoarece își schimbă direcția în timpul zborului.

Pe de altă parte, liderul de la Phenian i-a primit ca pe niște eroi pe unii dintre soldații nord-coreeni care au sprijinit invazia Rusiei în Ucraina.

Kim Jong Un a trimis trupe pentru a curăța mine, în regiunea Kursk din Rusia, la începutul acestui an, în zonele care au fost anterior sub controlul forțelor ucrainene.

„Ați reușit un adevărat miracol, transformând zona periculoasă într-una sigură” – le-a spus Kim Jong Un soldaților din regimentul de geniști, care s-au întors de la război. Phenianul a recunoscut „pierderea a 9 vieți” în cursul misiunii de deminare.

