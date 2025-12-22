Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Focșani. Mai multe echipaje ISU au intervenit de urgență

O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni dimineaţă dimineaţă, într-un bloc din municipiul Focşani.

Incendiu a izbucnit într-un imobil situat pe Aleea Echităţii,din Focşani, potrivit ISU Vrancea.

La faţa locului au intervenit de urgenţă cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani, cu patru autospeciale de stingere şi modulul SMURD.

Forţele de intervenţie acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru asigurarea perimetrului afectat.

Deocamdată, nu au fost comunicate informaţii oficiale privind eventuale victime sau cauzele producerii exploziei.

Misiunea este în desfăşurare, iar autorităţile urmează să revină cu detalii pe măsură ce situaţia evoluează.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













