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Numai vârfurile aripilor celor două aeronave au intrat în contact, potrivit American Airlines. Nimeni nu a fost rănit în acest accident, scrie Agerpres.

Ambele avioane s-au întors la porţile de decolare şi au fost scoase din uz pentru inspecţie. Pasagerii au fost transferaţi în alte zboruri programate în aceeaşi zi.

Pilotul uneia dintre aeronave a declarat că avionul a depăşit cu puţin linia care delimitează poziţia de aşteptare înainte de intrarea pe pistă după ce "a făcut schimb de vopsea" cu cealaltă aeronavă, au relatat mai multe media americane, care au citat comunicaţiile radio de vineri.

Avionul urma să decoleze spre Dallas, în timp celălalt se pregătea să zboare spre Chicago la puţin timp după aceea.

FAA a precizat că va investiga incidentul.

„A fost cu adevărat puternic. Întregul avion s-a zguduit", a povestit un pasager pentru CNN.

Este neclar pentru moment dacă incidentul a provocat perturbări ale operaţiunilor aeroportului.

Milioane de persoane călătoresc în SUA în weekendul de Ziua Recunoştinţei. Vremea nefavorabilă a provocat deja numeroase anulări de zboruri şi întârzieri în unele zone.