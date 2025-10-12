Donald Trump ordonă plata soldei militarilor americani în ciuda paraliziei bugetare

12-10-2025 | 07:24
trump
Președintele american Donald Trump a dispus ca militarii să își primească salariile miercuri, în ciuda blocajului bugetar.

Ioana Andreescu

"Îmi folosesc autoritatea de comandant-şef pentru a-i ordona secretarului nostru de război, Pete Hegseth, să utilizeze toate fondurile disponibile pentru a se asigura că trupele noastre sunt plătite pe 15 octombrie", a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Impasul continuă în Congres între republicani şi democraţi care, de peste o săptămână, nu au reuşit să ajungă la un acord asupra unui buget, ceea ce a dus la acest "shutdown".

Aleşii din ambele rămân inflexibili pe poziţiile lor de la 1 octombrie şi de la începutul acestei închideri care a dus la trimiterea în şomaj tehnic a peste 700.000 de angajaţi federali din funcţii considerate neesenţiale.

Pe parcursul închiderii, toţi cei 2,3 milioane de angajaţi federali nu sunt plătiţi - nici măcar cei care trebuie să continue să lucreze - la fel ca şi cei 1,3 milioane de militari.

Fiecare partid politic dă vina pe celălalt pentru criză, iar mesajul lui Donald Trump de sâmbătă se înscrie în această bătălie de comunicare politică.

"Dacă nu se face nimic din cauza Ťlideruluiť Chuck Schumer şi a democraţilor, bravii noştri soldaţi vor fi fără salariul care li se cuvine pe 15 octombrie", a declarat republicanul.

"Nu-i voi lăsa pe democraţi să ţină ostatici armata noastră şi întreaga securitate a ţării noastre, cu shutdown-ul lor periculos", a adăugat el.

Donald Trump respinge orice negocieri

În Congres, republicanii propun o prelungire a bugetului actual, cu aceleaşi niveluri de cheltuieli, în timp ce democraţii reclamă o prelungire a subvenţiilor pentru programele de asigurări de sănătate pentru familiile cu venituri mici.

Din cauza regulilor Senatului, sunt necesare mai multe voturi democrate pentru a adopta un buget, în ciuda unei majorităţi republicane.

Dar Donald Trump respinge orice negocieri cu opoziţia pe probleme de sănătate fără a "redeschide" guvernul federal ca o condiţie prealabilă.

Casa Albă a anunţat vineri că a început să concedieze angajaţi federali, o ameninţare pe care Donald Trump o flutura împotriva democraţilor de câteva zile.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, buget, militari, plati,

Dată publicare: 12-10-2025 07:24

