Piața bursieră americană s-a prăbușit cu 2.000 de miliarde de dolari într-o zi, după o postare a lui Donald Trump despre taxe

Un mesaj al lui Donald Trump despre tarifele impuse Chinei a provocat pierderi de 2.000 de miliarde de dolari pe piețele americane, potrivit CNBC.

Înaintea mesajului publicat la ora 10:57 (ora locală) pe platforma Truth Social, indicele S&P 500 se afla la mai puțin de două puncte de un nou record istoric. Câteva ore mai târziu, acesta închidea ziua cu o scădere de 2,7% – cea mai mare din aprilie, când piețele au fost lovite de valul de vânzări provocat de anunțul privind creșterea taxelor vamale la nivel global.

„Una dintre politicile pe care le analizăm în acest moment este o creștere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în Statele Unite ale Americii”, a scris Trump în postarea sa, acuzând Beijingul că devine „foarte ostil” și că ține lumea „ostatică” prin controlul său asupra metalelor rare – esențiale pentru industria tehnologică și de apărare.

Reacția piețelor a fost imediată: Nasdaq Composite a pierdut 3,56%, Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 879 de puncte (−1,9%), iar indicele Russell 2000 al companiilor mici a înregistrat un declin de 3%. În total, 424 dintre cele 500 de companii incluse în S&P 500 au închis ziua pe minus.

Cele mai afectate au fost acțiunile din sectorul tehnologic: Nvidia a pierdut 5%, AMD aproape 8%, Apple 3%, iar Tesla 5%.

Investitorii s-au grăbit să își reducă expunerea pe fondul temerilor că noile tarife ar putea afecta lanțurile de aprovizionare și ar provoca o reacție dură din partea Chinei.

„Piețele se temeau de un asemenea scenariu, dar sperau că Trump și Xi Jinping se vor întâlni la summitul APEC pentru a detensiona relațiile. Acum, acea perspectivă pare incertă”, au declarat analiști citați de CNBC.

După închiderea piețelor, Trump a amplificat presiunea, anunțând că intenționează să impună tarife de 100% pentru toate produsele chineze „peste nivelul actual” și controale la export pentru „orice software critic”, măsuri care ar putea lovi direct liderii din domeniul inteligenței artificiale, precum Nvidia.

Totuși, unii analiști consideră că reacția ar putea fi exagerată și că acest episod reprezintă o nouă tactică de negociere.

„Este posibil să fie doar o mișcare strategică. Am mai văzut astfel de reacții bruște, urmate de reveniri spectaculoase”, a spus Jay Woods, strateg-șef la Freedom Capital Markets.

În ciuda vânzărilor masive, scăderea de vineri a readus indicele S&P 500 doar la cel mai redus nivel al ultimei luni. Bilanțul anual rămâne pozitiv, cu o creștere de peste 11%, susținută de valul de investiții în companiile de inteligență artificială.

