Beijingul reacționează dur la tarifele impuse de Washington: „O politică tipică de dublă măsură”

12-10-2025 | 08:58
donald trump xi jinping
China a acuzat Statele Unite de „dublă măsură, dublu standard”, după ce Donald Trump a anunţat aplicarea unor taxe vamale suplimentare de 100% asupra mărfurilor sale, care se vor adăuga în curând celor deja în vigoare.

Vlad Dobrea

Preşedintele american a declarat că reacţionează la „poziţia comercială extrem de agresivă” adoptată de a doua putere economică mondială, care a decis să impună restricţii suplimentare asupra exporturilor de tehnologii legate de pământuri rare, un sector strategic. Noile taxe vamale vor intra în vigoare începând cu 1 noiembrie „sau înainte”, a declarat Trump.

„Declaraţia americană în cauză este un exemplu tipic de „dublă măsură, dublu standard””, a reacţionat un purtător de cuvânt al Ministerului Comerţului chinez într-un comunicat difuzat online.

China este primul producător mondial de metale rare, materiale indispensabile pentru industriaşi, iar Washingtonul îl acuza deja că abuzează de această poziţie dominantă. Noile controale anunţate joi de Beijing vizează exportul de tehnologii legate de extracţia şi producţia acestor materiale, potrivit ministerului.

„O adevărată surpriză” pentru Donald Trump, care a declarat vineri că nu mai are „niciun motiv” să se întâlnească cu preşedintele chinez Xi Jinping la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC, 31 octombrie-1 noiembrie), o întâlnire pe care el însuşi o anunţase în septembrie.

Israel, 7 octombrie, soldat, steag
Un supravieţuitor al masacrului din 7 octombrie din Israel, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi, s-a sinucis

Duminică, Ministerul Comerţului chinez a considerat că „acţiunile” Washingtonului „dăunează grav intereselor Chinei şi subminează (...) atmosfera discuţiilor economice şi comerciale dintre cele două părţi”.

Şi a adăugat: „A ameninţa în permanenţă cu taxe vamale ridicate nu este abordarea corectă pentru a coopera cu China”.

Un supravieţuitor al evenimentelor din 7 octombrie din Israel, care şi-a văzut iubita şi cel mai bun prieten ucişi sub ochii lui, s-a sinucis după doi ani de la această tragedie.

