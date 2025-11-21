Reuters: SUA presează Ucraina să accepte planul de pace, amenințând cu sistarea ajutorului militar

Ucraina se confruntă cu presiuni mai mari ca oricând din partea Washingtonului pentru a accepta planul de pace american, au declarat două surse pentru Reuters.

Conform acestor surse, care s-au exprimat cu condiţia anonimatului, Statele Unite au ameninţat Ucraina cu sistarea furnizării de arme şi informaţii dacă respinge planul.

Ultimatum de la SUA

Potrivit uneia dintre surse, Statele Unite doresc ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare. SUA "doresc să oprească războiul şi Ucraina să plătească preţul", a spus sursa citată.

O delegaţie alcătuită din responsabili de rang înalt ai armatei americane s-a întâlnit joi la Kiev cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta planul propus.

Ambasadorul SUA în Ucraina şi un membru al acestei delegaţii americane au descris întâlnirea drept un succes, adăugând că Washingtonul doreşte un "calendar agresiv" pentru semnarea unui document între SUA şi Ucraina.

Cei mai importanţi aliaţi europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele-cheie ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina. Friedrich Merz, Emmanuel Macron şi Keir Starmer au salutat „eforturile americane”, dar l-au asigurat pe Volodimir Zelenski de „sprijinul lor total şi neclintit pe calea către o pace durabilă şi justă”.

Planul propus, ce are 28 de puncte, prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (alcătuită din provinciile estice Doneţk şi Lugansk), care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei şi care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson şi Zaporojie din sud şi sud-est ar fi împărţite de-a lungul liniei frontului actuale.

De asemenea, Ucrainei i se solicită să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 600.000 de soldaţi, să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune, precum şi la aspiraţia de a adera la NATO, angajament de neutralitate militară pe care să şi-l înscrie în Constituţie. În schimb, Ucraina ar putea primi garanţii de securitate occidentale, dar fără prezenţa de trupe străine pe teritoriul său.

Kremlinul l-a avertizat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului "nu are sens" şi, în plus, este "periculos" pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluţie paşnică "chiar acum".

