Ultimatum de la Kremlin: Peskov îi cere lui Zelenski capitulare prin „negocieri imediate”, dar neagă discuțiile cu SUA

Kremlinul l-a avertizat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că o continuare a războiului "nu are sens" şi, în plus, este "periculos" pentru guvernul său, motiv pentru care a cerut Kievului să negocieze o soluţie paşnică "chiar acum".

"Continuarea (războiului) nu are sens pentru ei şi este periculoasă. Regimul (de la Kiev) trebuie să ia o decizie responsabilă şi trebuie să o facă acum", a insistat Dmitri Peskov în cadrul conferinţei de presă zilnice.

Peskov a declarat că "eficacitatea acţiunilor forţelor armate ruse ar trebui să-i convingă pe Zelenski şi regimul său că este mai bine să negocieze şi să o facă acum". "Este mai bine să facă acest lucru acum, decât mai târziu", a subliniat el.

"Spaţiul său de manevră în luarea deciziilor se reduce pe măsură ce pierde teritoriu în timpul acţiunilor ofensive ale forţelor armate ruse", a spus el, reiterând că progresele ruse pe câmpul de luptă reduc opţiunile preşedintelui ucrainean.

Potrivit lui Peskov, recentele progrese ale Rusiei pe câmpul de luptă "sunt cele care îi impun lui Zelenski şi regimului său o soluţionare paşnică a problemei".

Casa Albă nu a informat "oficial" Kremlinul cu privire la vreun nou plan de pace pentru Ucraina, a mai afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, dar a insistat că Moscova rămâne fidelă acordului încheiat la summitul dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump în Alaska în august, când Moscova a refuzat să accepte un armistiţiu.

"Oficial, nu am primit nimic. Mai mult, am aflat unele lucruri din presă, deşi contactele noastre (cu SUA) nu încetează şi nu le-am întrerupt niciodată", a spus Peskov, refuzând din nou să comenteze conţinutul planului de pace apărut în ultimele 48 de ore în presa internaţională. Kremlinul nu vrea negocieri de pace cu Ucraina "cu megafonul în mână", a spus el, adăugând că Rusia este deschisă discuţiilor.

"Există anumite idei din partea americană, dar în prezent nu se discută nimic concret. Suntem complet deschişi - ne menţinem deschiderea faţă de negocierile de pace", a declarat Peskov, citat de Reuters.

Potrivit acestuia, un nou summit între liderul rus şi şeful Casei Albe nu este doar important, ci necesar, dar înainte de acea întâlnire experţii "trebuie să-şi facă temele".

Rusia a declarat vineri că a cucerit în ultima săptămână 16 localităţi în Ucraina, ceea ce a coincis cu momentul scurgerii informaţiilor despre un plan de pace în 28 de puncte, pe care generalii americani l-au prezentat joi la Kiev preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul rus Vladimir Putin a răspuns joi la acest plan deplasându-se la un post de comandă al grupării militare Zapad (Vest), unde Statul Major rus l-a informat despre cucerirea redutei ucrainene Kupiansk, în regiunea Harkov. Puţin mai târziu, Statul Major ucrainean a dezminţit ocuparea întregului oraş, susţinând că la Kupiansk se duc în continuare lupte.

"Kupiansk (regiunea Harkov) se află sub controlul forţelor de apărare ale Ucrainei. Operaţiuni de contrasabotaj şi operaţiuni speciale de căutare şi distrugere a grupurilor inamice de sabotaj şi recunoaştere sunt în desfăşurare în oraş şi în împrejurimi", a comunicat Statul Major General al forţelor armate ucrainene joi seara, potrivit secţiei ruse a Deutsche Welle.

Separat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat şi ea că Moscova nu a primit oficial niciun "plan de pace' cu privire la Ucraina din partea SUA, conform agenţiilor oficiale de presă ruse.

Deşi Kremlinul încearcă să-l convingă pe Donald Trump că va câştiga războiul în Ucraina, situaţia de pe teren arată puţin diferit, în pofida unor succese tactice ale Rusiei, comentează publicaţia ucraineană Zerkalo Nedeli.

Problema lui Putin este că nu este capabil să învingă Ucraina pe câmpul de luptă, scria pe 14 noiembrie prestigioasa publicaţie The Economist. Ofensiva din vara anului 2025, a treia şi cea mai ambiţioasă, a fost un eşec complet. Tactica Rusiei este de a trimite grupuri mici de soldaţi în zona de luptă. Şi chiar dacă o parte reuşeşte să avanseze, restul nu poate profita de această străpungere. De îndată ce trupele se concentrează, sunt distruse, explica Edward Carr, redactor şef adjunct la Economist într-o analiză intitulată "Vladimir Putin nu are niciun plan pentru a câştiga în Ucraina".

În decurs de un an până la mijlocul lunii octombrie, pierderile ruseşti au crescut cu aproape 60% , cifrându-se între 984.000 şi 1.438.000 de persoane, dintre care cei morţi sunt estimaţi între 190.000 şi 480.000. Fiecărui soldat ucrainean ucis îi corespunde cinci soldaţi ruşi morţi.

"Armata lui Putin nu a reuşit să cucerească niciun oraş important în timpul verii. Rusia avansează, dar ar mai dura încă cinci ani pentru a putea controla integral cele patru regiuni pe care le revendică. Dacă pierderile ruşilor continuă în ritmul din 2025, numărul lor total ar putea ajunge la aproape patru milioane", consideră Carr.

