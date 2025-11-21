Administrația Trump presează Ucraina să accepte planul de pace până de Ziua Recunoștinței. Kievul lucrează la contrapropuneri

Administraţia lui Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times (FT), care citează oficiali ucraineni.

Biroul lui Zelenski a declarat joi că SUA au înmânat oficial Ucrainei planul de pace.

Potrivit surselor publicaţiei financiare britanice, administraţia Trump a stabilit termene „agresive”, pentru că vrea să prezinte acordul Moscovei până la sfârşitul lunii noiembrie şi să finalizeze procesul la începutul lunii decembrie.

Trump exercită presiune asupra Ucrainei

În acelaşi timp, oficialii ucraineni subliniază că o serie de prevederi ale documentului sunt inacceptabile şi că în prezent se lucrează la propuneri reciproce.

Planul de pace în 28 de puncte, aprobat de preşedintele Donald Trump şi elaborat de negociatorii americani şi ruşi, prevede concesii majore din partea Kievului, mergând dincolo de limite faţă de care Ucraina nu era dispusă să treacă.

Oficialii ucraineni au declarat că administraţia Trump le-a comunicat lui Zelenski şi altor membri ai echipei sale că la Casa Albă se lucrează la un calendar „agresiv” pentru finalizarea propunerii, cu scopul de a pune capăt războiului înainte de sfârşitul anului. Sursele au adăugat că oficialii americani se aşteaptă ca Zelenski să semneze acordul „înainte de Ziua Recunoştinţei”, adică până joia viitoare, cu scopul de a prezenta acordul de pace Moscovei la sfârşitul acestei luni şi de a încheia procesul până la începutul lunii decembrie.

Oficialii şi o persoană familiarizată cu problema au comparat abordarea SUA cu presiunea agresivă exercitată asupra preşedintelui Volodimir Zelenski pentru a accepta un acord oneros cu privire la drepturile asupra mineralelor ucrainene, la începutul acestui an. Atunci, Kievul a acceptat condiţiile, sperând să obţină sprijinul Washingtonului în războiul cu Rusia.

Oficialii ucraineni pregătesc contrapropuneri

Totuşi, potrivit FT, este foarte puţin probabil ca acest calendar să fie respectat, deoarece oficiali de la biroul lui Zelenski au declarat că există mai multe puncte ce reprezintă limite clare pentru Kiev. Sursele au adăugat că lucrează la contrapropuneri pe care să le prezinte părţii americane. Societatea civilă ucraineană este, de asemenea, susceptibilă să se opună oricărui acord perceput ca o capitulare sau care ar fi favorabil Moscovei.

Biroul lui Zelenski a transmis că Kievul „a acceptat să lucreze la prevederile planului într-un mod care să ducă la încheierea justă a războiului” şi că Zelenski se aşteaptă să discute cu Trump în zilele următoare despre „oportunităţile diplomatice existente şi punctele cheie necesare pentru a obţine pacea”.

Joi, Zelenski s-a întâlnit cu o delegaţie militară americană condusă de secretarul armatei Daniel Driscoll, o stea în ascensiune la Pentagon şi un aliat apropiat al vicepreşedintelui JD Vance. Purtătorul de cuvânt al armatei americane, colonelul Dave Butler, a declarat reporterilor la Kiev că Driscoll şi Zelenski „au convenit asupra unui calendar accelerat pentru semnarea” planului de pace. „Va fi un acord între SUA şi ucraineni pentru început”, a spus el.

Un alt oficial american a declarat că Driscoll şi-a devansat cu aproximativ o lună vizita planificată în Ucraina, după ce Casa Albă i-a cerut săptămâna trecută să „ajute la demararea negocierilor de pace şi să îndeplinească o misiune de informare”. Oficialul a adăugat că secretarul armatei intenţiona, de asemenea, să ia legătura cu ruşii, astfel încât „să poată purta aceleaşi discuţii şi cu ei, pentru a ne apropia de pace”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi secretarul de stat american Marco Rubio au lucrat „în tăcere” la planul de pace în ultima lună. „Preşedintele susţine acest plan”, a adăugat ea. „Este un plan bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina, şi credem că ar trebui să fie acceptabil pentru ambele părţi, iar noi depunem eforturi susţinute pentru a-l realiza”, a declarat Leavitt.

UE a răspuns la plan solicitând ca Europa şi Ucraina să participe la negocieri. „Nu am auzit de nicio concesie din partea Rusiei”, a declarat Kaja Kallas, înaltul reprezentant al blocului pentru politica externă.

Iniţiativa SUA vine şi în contextul în care poziţia politică a lui Zelenski a fost slăbită de un scandal de corupţie în spirală care a dus la demisia a doi miniştri. Grupurile de opoziţie din Ucraina au cerut demiterea puternicului şef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, precum şi demisia întregului guvern.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













