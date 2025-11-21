Răspuns pozitiv de la Kiev pentru planul de pace propus de Donald Trump Ucrainei. „A fost de acord cu majoritatea punctelor”

21-11-2025 | 11:05
yermak zelenski umierov
AFP

Înalți oficiali ai SUA au afirmat că Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a acceptat noul acord de pace al lui Donald Trump, care prevede că Ucraina trebuie să renunțe la teritorii și să-și reducă armata.

Alexandru Toader

„Oficialii au declarat că au primit 'feedback pozitiv' din partea secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umierov (foto, dreapta), în cadrul discuțiilor cu Witkoff din Miami din ultimele săptămâni, dar nu au afirmat că Kievul a semnat acordul”, a titrat publicația New York Post (NYP), citând oficiali americani de rang înalt, potrivit Ukrainska Pravda.

Planul de pace a fost elaborat imediat după discuțiile cu unul dintre cei mai înalți membri ai administrației Zelenski, Umierov. Așadar, Umierov a fost de acord cu majoritatea elementelor acestui plan și a adus câteva modificări, pe care le-am inclus și le-am prezentat președintelui Zelenski”, a susținut unul cei dintre oficialii intervievați de New York Post.

Sursa New York Post a adăugat că nu ar spune că Kievul „a fost de acord din toată inima... și că este gata să semneze”. Cu toate acestea, el a subliniat că „ei [partea ucraineană] au fost de acord cu majoritatea planului”.

Publicația americană a adăugat că „una dintre cele mai explozive prevederi din punct de vedere politic prevede amnistia totală pentru toate părțile implicate în acțiuni de război, eliminând orice viitoare revendicări legale privind comportamentul pe câmpul de luptă”.

Termen-limită impus de Casa Albă

NYP a adăugat că „una dintre cele mai explozive prevederi din punct de vedere politic prevede amnistia totală pentru toate părțile implicate în acțiuni de război, eliminând orice viitoare revendicări legale privind comportamentul pe câmpul de luptă”.

Potrivit unui înalt oficial al Casei Albe, această prevedere a fost propusă de Kiev.

Oficialul a adăugat că anterior se declarase că „Ucraina va efectua un audit complet al tuturor ajutoarelor primite și va crea un mecanism legal pentru recuperarea eventualelor erori constatate și pedepsirea celor care au profitat ilegal de război”.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în discursul său din seara precedentă că a primit din partea SUA viziunea acestora asupra modului în care se poate pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

El a adăugat că Ucraina și SUA au convenit ca echipele lor să lucreze la aceste propuneri pentru a „se asigura că totul este autentic”.

„Am convenit ca echipele noastre să lucreze la aceste puncte pentru a se asigura că totul este autentic. Suntem pregătiți pentru o muncă clară și onestă – Ucraina, SUA, partenerii noștri europeni și globali”, a declarat Zelenski.

Anterior, site-ul de știr Axios a dezvăluit textul planului de pace al lui Trump, conform căruia Ucraina ar trebui să renunțe la o parte din teritoriul său, să limiteze dimensiunea forțelor sale armate și să consacre în Constituția sa angajamentul de a nu adera niciodată la Alianța Nord-Atlantică.

Mai mult, administraţia lui Donald Trump exercită o presiune puternică asupra Ucrainei, cerându-i să accepte planul de pace americano-rus până de Ziua Recunoştinţei, adică până la 27 noiembrie, scrie Financial Times (FT), care citează oficiali ucraineni.

Sursa: Ukrainska Pravda, Financial Times

21-11-2025 11:05

