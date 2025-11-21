Reacția UE despre planul de pace în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina. Cine trebuie inclus ca să funcționeze

21-11-2025 | 12:35
Kaja Kallas
Shutterstock

Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina atât timp cât acesta ar aduce o pace justă şi durabilă şi implică Kievul şi UE, a afirmat vineri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.

Alexandru Toader

''În ceea ce priveşte planul de pace care înţelegem că i-a fost prezentat preşedintelui (Volodimir) Zelenski, am spus întotdeauna că pentru ca acest plan să funcţioneze trebuie ca din echipă să facă parte ucrainenii şi europenii'', a spus Kaja Kallas (foto articol) într-un discurs la Bruxelles, citată de Reuters.

Potrivit publicaţiei Axios, un plan de pace în 28 de puncte a fost convenit în urma unor consultări între Steve Witkoff, emisar special al preşedintelui american Donald Trump, şi Kirill Dmitriev, emisar economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi.

Conform unor surse anonime, planul prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas şi să-şi limiteze forţele armate.

În schimb, Rusia ar urma să restituie Ucrainei părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO şi fără prezenţa de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Preşedintele ucrainean a respins constant posibilitatea unei cedări de teritorii către Rusia. De partea sa, Moscova se opune oricărei desfăşurări de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina.

Sursa: Agerpres

