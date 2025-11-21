Ucraina şi aliaţii europeni au convenit să respingă părţi esenţiale ale planului SUA-Rusia. Ce asigurări a primit Zelenski

21-11-2025 | 15:17
zelenski tusk macron merz starmer
Cei mai importanţi aliaţi europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele-cheie ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina.

După prezentarea planului american care prevede numeroase concesii din partea Ucrainei, Friedrich Merz, Emmanuel Macron şi Keir Starmer au salutat „eforturile americane”, dar l-au asigurat pe Volodimir Zelenski de „sprijinul lor total şi neclintit pe calea către o pace durabilă şi justă”.

Cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi Keir Starmer din Marea Britanie au convenit vineri, într-o convorbire telefonică cu Zelenski, că forţele armate ale Ucrainei trebuie să rămână capabile să-şi apere suveranitatea şi că linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare pentru orice negocieri de pace, potrivit unei declaraţii a guvernului german.

Liderii europeni au declarat că doresc o „pace durabilă şi justă” şi să protejeze „interesele vitale ale Europei şi Ucrainei”, potrivit Berlinului.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a reamintit, de asemenea, poziţia de lungă durată a europenilor, potrivit căreia orice acord teritorial cu Rusia ar trebui negociat cu Kievul.

Guvernul german consideră că linia de front din Ucraina ar trebui să fie „punctul de plecare” pentru un acord şi că Kievul ar trebui să rămână „capabil să se apere singure”, în timp ce planul american prevede concesii teritoriale către Moscova şi limitarea efectivelor armatei ucrainene, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 21-11-2025 15:17

