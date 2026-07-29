În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit peste 14,3 milioane de grivne în numerar, iar imaginile publicate de Parchetul General arată o încăpere acoperită cu teancuri de bani, scrie UNN.

Cum funcționa schema pentru obținerea frauduloasă a amânării mobilizării

Ancheta a fost coordonată de procurorii din cadrul Parchetului Regional Harkov, împreună cu ofițeri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Potrivit procurorilor, persoanele obligate la serviciul militar plăteau între 5.000 și 8.000 de dolari pentru a obține documente medicale false care le permiteau să primească un grad de handicap și, implicit, amânarea mobilizării.

Din gruparea infracțională făceau parte doi medici – un neurolog și șeful unei secții de terapie –, un șofer, un operator IT din cadrul unei instituții regionale de sănătate și un complice civil.

Potrivit anchetatorilor, șoferul și complicele civil identificau persoane interesate să evite mobilizarea și le direcționau către medicii implicați în schemă.

Medicii întocmeau rapoarte medicale cu diagnostice fictive, pe baza cărora erau generate trimiteri electronice către centrul medical regional.

Ulterior, operatorul IT introducea documentele în sistem și le transmitea echipei de experți pentru evaluarea capacității funcționale zilnice a persoanei (ECODFP). În baza acestor acte, solicitanții primeau un grad de handicap care le oferea dreptul la amânarea mobilizării.

Percheziții cu capturi impresionante de bani

Toți cei cinci suspecți au fost reținuți. În urma perchezițiilor, oamenii legii au confiscat: peste 243.000 de dolari; aproximativ 750.000 de grivne; peste 50.000 de euro și 700 de lire sterline.

Potrivit Parchetului General, valoarea totală a banilor ridicați depășește 14,3 milioane de grivne.

Toți membrii grupării au fost puși sub acuzare pentru împiedicarea activității legale a Forțelor Armate ale Ucrainei.

La cererea procurorilor, patru dintre suspecți au fost arestați preventiv fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, iar în cazul celui de-al cincilea suspect instanța urmează să decidă măsura preventivă.

Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în rețea, precum și a celor care au beneficiat de certificatele false.