El a adăugat că și declarațiile potrivit cărora tot ce s-a făcut a fost greșit pot duce la o „perspectivă îngrijorătoare”. Bolojan a susținut că s-a ajuns în această situație nu din vina sa, ci din cauza acțiunilor pe care le-a întreprins PSD în ultima perioadă, relatează Agerpres.

"În formarea unei agenţii, vizavi de rating, după ce s-a întâmplat în România în aceste luni, întotdeauna trebuie să îţi pui problema cum vei fi evaluată. Pentru că evaluările ţin cont de două aspecte: ţin cont de ceea ce s-a întâmplat până la data evaluării, ţin cont de stabilitatea politică şi ţin cont de perspectiva viitoare pe, nu ştiu, 2027-2028. Or, în mod evident, noi am plecat din 2025 dintr-o situaţie foarte dificilă, ne-am luat nişte angajamente faţă de Comisia Europeană, faţă de creditorii noştri că vom face anumite corecţii de deficite, pe care le-am făcut până acum şi le-am respectat. Din primăvară am avut problemele legate de întârzierea aprobării bugetului, ca urmare a scandalului pe care l-a generat Partidul Social Democrat, amânările pe care au fost. Am avut căderea guvernului, o acţiune care am spus-o şi atunci, o spun şi acum, a fost iresponsabilă", a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat dacă are emoţii în privinţa raportului agenţiei Fitch care va fi dat vineri.

El a adăugat că există şi o retorică publică, care critică faptul că reformele nu înseamnă reduceri de personal, reduceri de cheltuieli, ca şi cum s-ar putea corecta nişte dezechilibre enorme fără niciun cost social.

Întrebat dacă România va fi retrogradată, Bolojan a menţionat: "Nu am spus acest lucru, spun că orice fel de evaluare, mai ales în contextul în care ai instabilitate politică şi declaraţii că tot ce s-a făcut a fost greşit, că există bani pentru a creşte salarii, că există bani pentru a colecta, că trebuie făcute toate lucrurile astea, te pot duce într-o situaţie în care se creează o perspectivă îngrijorătoare vizavi de ce se va întâmpla".

"Dar hai să vedem. În mod evident, nu e bine să fim în situaţia în care suntem, dar aici am ajuns nu din vina mea, ci din acţiunile pe care le-a întreprins Partidul Social Democrat în ultima perioadă", a adăugat premierul interimar.

31 iulie, zi decisivă pentru ratingul României

Agenția de rating Fitch, iar apoi Moody's evaluează capacitatea țării noastre de a-și plăti la timp datoriile, iar decizia finală, așteptată pe 31 iulie, ne poate influența tuturor buzunarele.

În prezent, suntem pe ultima treaptă a țărilor recomandate investițiilor, iar o eventuală retrogradare în categoria junk ne-ar arunca în categoria celor nesigure, unde împrumuturile devin mai greu de accesat și mai scumpe.

Economiștii au avertizat că instabilitatea politică și întârzierile din PNRR ne pot împinge într-o zonă extrem de riscantă, care poate scumpi creditele tuturor românilor.

Îngrijorările experților Fitch s-au înmulțit pe măsură ce instabilitatea politică a dus la întârzieri în reformele și investițiile care ar trebui să fie făcute cu bani europeni din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ce riscă România dacă ajunge în categoria „junk”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că menținerea ratingului de investiții este o miză strategică pentru întreaga economie, nu doar pentru finanțele statului.

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV (INTERVIUL INTEGRAL AICI), după primele discuții cu reprezentanții Agenției de Rating Fitch și înaintea întâlnirii cu specialiștii unei alte agenții de rating, Moody's, Alexandru Nazare a explicat de ce o eventuală retrogradare a României în categoria „junk”, adică în categoria țărilor nerecomandate investițiilor, ar însemna costuri mai mari de finanțare, investiții afectate și ani întregi necesari pentru revenirea la actualul calificativ.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Ambele agenții urmează să publice rapoartele de țară aferente României la finalul lunii iulie: pentru Fitch, pe 31 iulie, iar pe 7 august va publica raportul Moody's. Ambele rapoarte sunt esențiale, întrucât calificativul de investiție al României, menținerea calificativului de investiții, depinde de aceste rapoarte. În primul rând, este o miză strategică. Nu este doar o chestiune de indicator economic. Este o miză strategică pentru întreaga economie, pentru că nu vorbim aici doar de costurile de finanțare ale statului, vorbim de costurile de finanțare ale economiei, ale investițiilor, inclusiv cele private, dar și cele publice.”

Ministrul a mai precizat că că principalul argument prezentat agențiilor de rating este evoluția execuției bugetare din primele șase luni ale anului. Potrivit acestuia, deficitul a fost redus semnificativ față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce investițiile au fost menținute.