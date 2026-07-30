Cea mai ieftină motorină standard este afișată de MOL, la 10,22 lei pe litru, în timp ce cel mai mic preț pentru benzina standard este la Petrom, unde litrul costă 9,26 lei, după cum arată datele de pe Monitorul Prețurilor.

Diferențele dintre marile rețele de distribuție a carburanților rămân însă reduse - doar câțiva bani per litru.

Un litru de motorină standard ajunge la cel mai mare preț în stațiile OMV, unde costă 10,33 lei. La Petrom, același tip de carburant este vândut cu 10,27 lei pe litru, iar la Lukoil prețul este de 10,28 lei pe litru.

La benzina standard, diferențele sunt și mai mici între operatori. După Petrom, care are cel mai mic preț, cu 9,26 lei pe litru, urmează MOL, cu 9,27 lei pe litru, Lukoil, cu 9,29 lei pe litru, și OMV, cu 9,32 lei pe litru.

Prețuri carburanți în București

Petrom

→Motorină standard: 10,27 lei/litru;

→Benzină standard: 9,26 lei/litru.

MOL

→Motorină standard: 10,22 lei/litru;

→Benzină standard: 9,27 lei/litru;

GPL: 4,55 lei/litru.

OMV

→Motorină standard: 10,33 lei/litru;

→Benzină standard: 9,32 lei/litru.

Lukoil

→Motorină standard: 10,28 lei/litru;

→Benzină standard: 9,29 lei/litru;

GPL: 4,52 lei/litru.

SOCAR

→Motorină standard: 10, 29 lei/ litru;

→Benzină standard: 9,29 lei/ litru.

Aceleași prețuri și în marile orașe din țară

În marile orașe din țară, precum Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, prețurile pentru benzina și motorina standard afișate de MOL, OMV și Lukoil sunt la același nivel cu cele din București.

Măsuri pentru temperarea prețurilor la carburanți

Ca să tempereze prețurile, deputații au votat, ca for decizional, să instituie situația de criză pe piața țițeiului și să ia mai multe măsuri.

Față de precedenta reducere a accizei la motorina standard, când a fost fixă, de această dată se va tăia progresiv, în multiplu de 5, de la 5 la 25 de procente, în funcție de creșterile cotației Platts pentru motorină și de prețul mediu al motorinei la pompă.

Pentru fiecare 5 procente reduse la acciză, am urma să vedem la pompă o reducere cu 14 bani per litru. Astfel, s-ar putea ajunge la o reducere maximă de 85 de bani.

România resimte încă efectele blocajului petrolului kazah

Creșterea prețului combustibililor a apărut la noi după ce exporturile de țiței din Kazahstan au fost întrerupte. Între timp, Kazahstanul a reluat exporturile de ţiţei prin conducta Caspian Pipeline Consortium.

Livrarea depinde însă, și de disponibilitatea petrolierelor care pot opera în Marea Neagră. În contextul atacurilor cu drone și al riscurilor de securitate din regiune, costurile de asigurare și de transport pentru nave au crescut.