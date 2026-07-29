„Iabloko va fi în voturile voastre! Comisia Electorală Centrală a înregistrat lista partidului la alegerile pentru Dumă (Camera Deputaților)”, a transmis partidul pe Telegram, potrivit Agerpres.

Gruparea liberală, care se prezintă sub sloganul „Pentru pace și libertate”, a depus o listă cu 269 de candidați, pe care o va publica în curând și pe site-ul său.

În plus, „alți 135 de candidați vor fi reprezentați în circumscripții de district”, a adăugat formațiunea în postarea sa.

Totuși, după presiuni judiciare și refuzul înregistrării listelor sale în unele regiuni, Iabloko, care activează în Rusia din 1993, se arată precaut.

„Desigur, orice se poate întâmpla înainte de 20 septembrie (ziua alegerilor legislative) și nu ne așteptăm la o campanie ușoară”, a avertizat partidul de opoziție.

Iabloko acuză presiuni politice înaintea scrutinului

De fapt, la ședința CEC a participat deputatul și liderul partidului ultranaționalist Rodina (Patria), Aleksei Juravliov, care a cerut respingerea listelor partidului liberal, susținând că niciunul dintre politicienii acestuia nu a mers în Ucraina să îi sprijine pe soldații ruși.

Rodina este partidul care a încercat să împiedice Iabloko să participe la alegeri în mai multe regiuni și, în acest scop, a apelat chiar la Curtea Supremă a regiunii Karelia din nord-vestul Federației Ruse.

Între timp, Iabloko a mulțumit pentru sprijinul primit și a asigurat că va lucra „pentru a cere pace și încheierea represiunii” și, astfel, să demonstreze „că sunt multe persoane care doresc acest lucru și care trebuie să fie ascultate”.

Liderul partidului, Nikolai Rîbakov, s-a pronunțat imediat pe rețelele sociale, confirmând știrea, care, în opinia sa, le va permite rușilor să „voteze pentru pace și libertate” și să „susțină legal și în siguranță un acord de încetare a focului” după mai bine de patru ani de la începutul războiului din Ucraina.

„Pentru o viață fără frică!”, a adăugat Rîbakov, care a declarat recent pentru EFE că cel puțin 50 de milioane de ruși susțin semnarea unui acord de pace în Ucraina.

Represiuni împotriva opoziției și dificultăți pentru Rusia Unită

În ultimele săptămâni, autoritățile ruse au reprimat în mod activ singurul partid de opoziție existent și au deschis dosare penale și administrative împotriva a zeci de membri ai Iabloko.

Partidului, care se opune deschis războiului din Ucraina, i-a fost deja respinsă înregistrarea în trei regiuni unde și-a depus candidaturi, inclusiv la Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Federația Rusă.

Funcționarii CEC invocă vicii de formă în prezentarea registrelor, deși Iabloko a denunțat motivări de natură politică.

Pe 10 iulie, opozantul rus și fost candidat la prezidențiale Boris Nadejdin a fost declarat „agent străin”, fiindu-i astfel împiedicată orice activitate politică înainte să își poată înregistra partidul pentru alegerile din septembrie.

Președintele rus Vladimir Putin, care apare în propaganda partidului Kremlinului (Rusia Unită) pentru prima dată din 2007, a dat, la mijlocul lunii iulie, startul campaniei oficiale cu sloganul „Totul pentru Victorie”.

Între timp, Rusia Unită trece printr-unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa, cu un scor în sondaje sub 30%, potrivit surselor independente, din cauza situației economice proaste, a represiunii interne crescânde și a consecințelor războiului din Ucraina, care, anul acesta, și-a intensificat atacurile cu drone, provocând o gravă criză de combustibil în toată țara.