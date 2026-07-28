OVES Enterprise, companie românească de tehnologie, cu experienţă în dezvoltarea şi producţia de drone, şi EDRONE, unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina, anunţă că încep producţia comună de drone militare în România la Cluj-Napoca, care va susţine atât cererea în creştere din România şi din alte state europene, cât şi necesarul actual al Ucrainei, scrie News.ro.

Primele unităţi fabricate în România sunt programate pentru toamna acestui an, când vor intra în etapa de testare şi demonstraţii.

În prima etapă, la Cluj-Napoca vor fi fabricate trei tipuri de drone militare: drone FPV, drone de interceptare şi drone de recunoaştere, parteneriatul vizând atingerea unei capacităţi de aproximativ 1.000 de unităţi pe lună. Pe termen mediu, cele două companii urmăresc dezvoltarea în România a unei capacităţi de 10.000 - 15.000 de unităţi lunar, în funcţie de comenzile primite şi de necesarul programelor de apărare, se arată într-un comunicat transmis de OVES Enterprise.

Dronele FPV (First Person View) sunt deja folosite intens în războiul de apărare împotriva invadatorilor ruși, inclusiv pentru atacuri kamikaze de precizie.

Portofoliul poate fi extins ulterior până la 27 de modele, în funcţie de cererea pieţei şi de evoluţia programelor de apărare din România şi din celelalte state europene, precizează reprezentanţii celor două companii.

Fabrica de drone militare de la Cluj-Napoca va folosi tehnologia Nemesis AI

"OVES Enterprise, companie românească de tehnologie specializată în sisteme autonome şi aplicaţii bazate pe inteligenţă artificială, cu experienţă în dezvoltarea şi producţia de drone şi EDRONE, unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina, extind colaborarea începută în primii ani ai războiului şi pun bazele producţiei comune de drone militare în România. Parteneriatul reuneşte expertiza celor două companii în dezvoltarea şi producţia de drone şi marchează o nouă etapă a colaborării dintre OVES Enterprise şi EDRONE, care include producţia în România a unor sisteme autonome destinate industriei de apărare", se precizează în comunicat.

Proiectul prevede deschiderea unei unităţi de producţie la Cluj-Napoca, integrarea tehnologiei Nemesis AI şi transferul proceselor şi know-how-ului necesare extinderii producţiei. Prin această colaborare se urmăreşte dezvoltarea în România a unei capacităţi industriale care să susţină cererea în creştere din România şi din alte state europene, precum şi necesarul actual al Ucrainei.

Parteneriatul valorifică experienţa ambelor companii în dezvoltarea de drone şi sisteme autonome. OVES Enterprise contribuie cu tehnologiile proprii, inclusiv platforma Nemesis AI şi experienţa acumulată în dezvoltarea şi producţia de drone, iar EDRONE completează prin experienţa operaţională şi know-how-ul dobândite în producţia de serie şi utilizarea sistemelor în condiţii reale de luptă.

"Europa are nevoie de capacităţi proprii de producţie, iar România trebuie să îşi construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piaţă de desfacere. Parteneriatul cu EDRONE aduce în România experienţă acumulată direct pe front, procese de producţie validate şi capacitatea de a scala rapid fabricarea unor sisteme deja testate în condiţii reale. Noi contribuim cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise - de la sisteme autonome şi inteligenţă artificială până la integrarea platformei Nemesis AI în dronele produse în România - astfel încât acestea să răspundă cerinţelor actuale de operare şi să susţină securitatea României şi a Europei", spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

Trei modele validate deja

În prima etapă, la Cluj-Napoca vor fi fabricate trei tipuri de drone militare: drone FPV, drone de interceptare şi drone de recunoaştere.

"Primele unităţi fabricate în România sunt programate pentru toamna acestui an, când vor fi prezentate public şi vor intra în etapa de testare şi demonstraţii. Portofoliul produs la Cluj-Napoca poate fi extins ulterior până la 27 de modele, în funcţie de cererea pieţei şi de evoluţia programelor de apărare din România şi din celelalte state europene", se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii OVES spun că dronele produse în România vor integra tehnologia Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise, inclusiv capabilităţi de identificare, clasificare, urmărire şi fixare a ţintelor, ghidaj terminal şi analiză situaţională. Integrarea inteligenţei artificiale urmăreşte reducerea timpului de reacţie, creşterea preciziei şi adaptarea sistemelor la cerinţele actuale ale operaţiunilor militare.

Cât priveşte unitatea de producţie din Cluj-Napoca, aceasta este concepută pentru a acoperi întregul flux de fabricaţie, de la integrarea componentelor şi instalarea sistemelor dezvoltate de OVES Enterprise până la configurare, testare şi pregătirea pentru misiune. Dronele vor părăsi unitatea complet echipate şi pregătite pentru utilizare operaţională.

În prima etapă, parteneriatul vizează atingerea unei capacităţi de aproximativ 1.000 de unităţi pe lună. Echipa iniţială este formată din circa 30 de persoane, iar personalul local va beneficia de pregătire pentru procesele şi modelele introduse în producţie la Cluj-Napoca, se arată în comunicat.

"Infrastructura necesară demarării activităţii este deja disponibilă, ceea ce permite pornirea producţiei fără o investiţie iniţială majoră. EDRONE asigură transferul proceselor şi al know-how-ului de fabricaţie, iar OVES Enterprise coordonează componenta locală, integrarea tehnologică şi adaptarea sistemelor la cerinţele beneficiarilor", mai spune Mihai Filip.

Pe măsură ce comenzile şi programele de achiziţie se concretizează, cele două companii au în vedere extinderea capacităţii şi realizarea unor investiţii suplimentare în România.

"Experienţa ultimilor ani a demonstrat că viteza de dezvoltare, capacitatea de producţie şi adaptarea permanentă a tehnologiei sunt esenţiale în industria dronelor militare. Colaborarea cu OVES Enterprise ne permite să transferăm în România un model de producţie construit şi validat în Ucraina şi să îl combinăm cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise. România poate deveni astfel un punct important de producţie pentru piaţa europeană şi pentru Ucraina", spune Viktor Yevpak, fondator şi CEO al EDRONE.

Pe termen mediu, cele două companii urmăresc dezvoltarea în România a unei capacităţi de 10.000 - 15.000 de unităţi lunar, în funcţie de comenzile primite şi de necesarul programelor de apărare.

Producţia locală permite fabricarea, integrarea şi testarea sistemelor în Uniunea Europeană şi contribuie la dezvoltarea unei baze industriale europene de apărare, capabile să răspundă mai rapid cerinţelor operaţionale şi să reducă dependenţa de furnizori din afara continentului, arată comunicatul.

Despre OVES Enterprise

OVES Enterprise este o companie românească de tehnologie, specializată în sisteme autonome şi aplicaţii bazate pe inteligenţă artificială, cu experienţă în dezvoltarea şi producţia de drone, înfiinţată în 2015 la Cluj-Napoca.

Începând cu 2019, compania şi-a extins activitatea către proiecte complexe pentru industrii precum automotive, eCommerce, fintech, telecom şi pentru instituţii guvernamentale internaţionale. În ultimii ani, firma a dezvoltat platforma Nemesis AI, şi-a extins activitatea în zona sistemelor autonome şi a producţiei de drone şi lucrează la proiectul Sahara, un sistem avansat de rachete de croazieră destinat aplicaţiilor din domeniul apărării.

Peste jumătate din cifra de afaceri a companiei este generată, în prezent, de proiecte internaţionale care integrează tehnologii din zona inteligenţei artificiale şi a analizei de date. OVES Enterprise are peste 200 de angajaţi şi birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA şi Norvegia.