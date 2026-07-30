Organismul copiilor unei populații din Asia a dezvoltat o abilitate pe care restul oamenilor nu o au: „Ca delfinii”

Abilitatea lor a fost comparată de oamenii de știință cu vederea subacvatică a delfinilor și reprezintă unul dintre cele mai bine documentate exemple de adaptare a corpului uman la un mediu pentru care nu este construit din naștere.

De ce vederea umană se deteriorează sub apă

Ochiul uman este optimizat pentru a funcționa în aer. Curbura corneei asigură, în mod normal, aproximativ două treimi din puterea de focalizare a ochiului. Sub apă însă, diferența de refracție dintre cornee și apa înconjurătoare aproape dispare, astfel încât lumina nu se mai focalizează corect pe retină, iar imaginea devine neclară.

Mamiferele marine, precum delfinii și focile, au rezolvat această problemă prin ochi adaptați structural pentru mediul acvatic. Oamenii nu dispun de astfel de adaptări anatomice, motiv pentru care ochelarii de înot creează un strat de aer între ochi și apă, pentru a reda o vedere clară.

Cum a fost descoperită abilitatea copiilor Moken

Cercetătoarea suedeză Anna Gislén, de la Universitatea din Lund, a devenit interesată de comunitatea Moken în 1999, după ce a observat copii scufundându-se cu ochii larg deschiși pentru a strânge hrană de pe fundul mării, fără niciun efort aparent. Curioasă în privința mecanismului din spatele acestei performanțe, ea a condus ulterior experimente comparând acuitatea vizuală subacvatică a copiilor Moken cu cea a unor copii europeni de vârste similare.

Rezultatele, publicate în revista Current Biology, au arătat că micuții Moken aveau o acuitate vizuală subacvatică de peste două ori mai bună decât a copiilor europeni testați.