Scopul acestuia este transpunerea și aplicarea în legislația națională a prevederilor unei directive europene adoptate în 2025 referitoare la permisele de conducere.

Potrivit motivării ministerului, noua directivă europeană introduce un cadru actualizat la nivelul Uniunii Europene privind evaluarea aptitudinilor medicale necesare pentru obținerea și menținerea permisului de conducere.

Care este principalul obiectiv

Principalul obiectiv este creșterea siguranței rutiere, diminuarea riscului de accidente provocate de afecțiuni medicale care pot împiedica desfășurarea în siguranță a activității de conducere și stabilirea unei abordări comune în toate statele membre.

Una dintre modificările propuse se referă la revizuirea standardelor medicale aplicabile evaluării capacităților vizuale necesare pentru conducerea autovehiculelor.

În acest sens, proiectul urmărește clarificarea și actualizarea criteriilor privind acuitatea vizuală, câmpul vizual, sensibilitatea la contrast, diplopia (tulburare de vedere caracterizată prin perceperea dublă a imaginii unui obiect), vederea în condiții de lumină redusă, adaptarea în cazul pierderii vederii la un singur ochi, precum și regulile specifice pentru conducătorii auto din grupa 1, care include șoferii amatori, și grupa 2, destinată conducătorilor auto profesioniști.

De asemenea, proiectul de ordin aduce modificări prevederilor referitoare la tulburările mintale, consumul de alcool, utilizarea drogurilor și administrarea medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce un autovehicul.

Persoanele exceptate de la regulă

Astfel, permisele de conducere nu vor putea fi acordate sau reînnoite persoanelor care prezintă tulburări mintale severe sau tulburări grave și/sau persistente care afectează capacitatea de judecată, comportamentul ori adaptabilitatea, indiferent de cauza acestora. Excepție vor face cazurile în care există un aviz medical autorizat și competent, iar, dacă este necesar, se stabilește o monitorizare periodică adaptată situației fiecărei persoane.

În ceea ce privește persoanele cu antecedente de dependență de alcool, viitorul ordin reglementează posibilitatea obținerii sau reînnoirii permisului de conducere după o perioadă de abstinență demonstrată prin participarea la programe de reabilitare desfășurate sub supraveghere medicală. Acordarea permisului va fi posibilă pe baza unui aviz medical autorizat și cu instituirea unor controale medicale periodice.

Referitor la consumul de droguri și medicamente, se păstrează prevederile actuale potrivit cărora conducerea vehiculelor este incompatibilă cu dependența de substanțe psihotrope sau cu utilizarea unor medicamente care afectează capacitatea de a conduce în condiții de siguranță. Totodată, este introdusă o evaluare mai clară și individualizată a riscurilor, precum și posibilitatea stabilirii unor restricții specifice în funcție de situația fiecărei persoane.

Proiectul de ordin al Ministerului Sănătății va putea intra în vigoare doar după ce va fi semnat de ministrul de resort și publicat în Monitorul Oficial.

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