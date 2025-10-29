Republicanii din Congres critică decizia Pentagonului de a reduce prezența trupelor americane în România: „Ne opunem ferm”

Doi lideri republicani din Congresul Statelor Unite își exprimă opoziția fermă față de decizia Pentagonului de a întrerupe rotația trupelor americane staționate în România.

Senatorul Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, și reprezentantul Mike Rogers, care conduce comisia similară din Camera Reprezentanților, au transmis o declarație comună în care avertizează că această măsură contrazice strategia anunțată de președintele american, potrivit unei reacții oficiale de peste Ocean.

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada americană de rotație în România și procesului Pentagonului de revizuire a poziției forțelor armate, care ar putea duce la reducerea în continuare a forțelor americane din Europa de Est”, se arată în comunicatul celor doi congresmeni.

„România a fost un aliat puternic”

Wicker și Rogers susțin că Pentagonul acționează fără o coordonare adecvată între instituțiile implicate și fără consultarea Congresului, a Statului Major Interarme și a comandanților din teren. Ei reamintesc că, în martie, au avertizat împotriva oricăror modificări majore în structura de luptă americană fără un proces riguros de analiză.

Declarația vine la doar câteva zile după ce fostul președinte Donald Trump a afirmat că Statele Unite „nu vor retrage forțele americane din Europa, ci s-ar putea să le mute puțin”. Liderii republicani recunosc necesitatea unei reevaluări strategice a poziției trupelor, dar cer ca aceasta să fie realizată în colaborare strânsă cu aliații NATO.

Cei doi congresmeni subliniază și rolul esențial al României în arhitectura de securitate a Alianței Nord-Atlantice. Ei amintesc că Bucureștiul a investit masiv în infrastructura militară, a alocat peste 2% din PIB pentru apărare în ultimii ani și s-a angajat să crească această contribuție până la 5%.

„România a fost un aliat puternic, iar aceste investiții, alături de contribuțiile sale la securitatea Mării Negre și a flancului estic al NATO, arată rolul său central în apărarea Alianței”, se arată în declarația comună a celor doi președinți de comisii din Congres.

