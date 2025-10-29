Republicanii din Congres critică decizia Pentagonului de a reduce prezența trupelor americane în România: „Ne opunem ferm”

29-10-2025 | 18:53
Pentagon
Shutterstock

Doi lideri republicani din Congresul Statelor Unite își exprimă opoziția fermă față de decizia Pentagonului de a întrerupe rotația trupelor americane staționate în România.

autor
Alexandru Toader

Senatorul Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, și reprezentantul Mike Rogers, care conduce comisia similară din Camera Reprezentanților, au transmis o declarație comună în care avertizează că această măsură contrazice strategia anunțată de președintele american, potrivit unei reacții oficiale de peste Ocean.

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada americană de rotație în România și procesului Pentagonului de revizuire a poziției forțelor armate, care ar putea duce la reducerea în continuare a forțelor americane din Europa de Est”, se arată în comunicatul celor doi congresmeni.

„România a fost un aliat puternic”

Wicker și Rogers susțin că Pentagonul acționează fără o coordonare adecvată între instituțiile implicate și fără consultarea Congresului, a Statului Major Interarme și a comandanților din teren. Ei reamintesc că, în martie, au avertizat împotriva oricăror modificări majore în structura de luptă americană fără un proces riguros de analiză.

Declarația vine la doar câteva zile după ce fostul președinte Donald Trump a afirmat că Statele Unite „nu vor retrage forțele americane din Europa, ci s-ar putea să le mute puțin”. Liderii republicani recunosc necesitatea unei reevaluări strategice a poziției trupelor, dar cer ca aceasta să fie realizată în colaborare strânsă cu aliații NATO.

Ambasada SUA în România, atac dur la adresa Rusiei: ”Cine este agresorul?”
Mesajul Ambasadei SUA la București după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România

Cei doi congresmeni subliniază și rolul esențial al României în arhitectura de securitate a Alianței Nord-Atlantice. Ei amintesc că Bucureștiul a investit masiv în infrastructura militară, a alocat peste 2% din PIB pentru apărare în ultimii ani și s-a angajat să crească această contribuție până la 5%.

„România a fost un aliat puternic, iar aceste investiții, alături de contribuțiile sale la securitatea Mării Negre și a flancului estic al NATO, arată rolul său central în apărarea Alianței”, se arată în declarația comună a celor doi președinți de comisii din Congres.

Sursa: wicker.senate.gov

Ce înseamnă reducerea prezenței militare a SUA în România. „Un semnal prost transmis Rusiei”
Ce înseamnă reducerea prezenței militare a SUA în România. „Un semnal prost transmis Rusiei”

Statele Unite urmează să-și reducă prezența militară pe frontul de est al Europei, în plin Război în Ucraina, vizată în primul rând de această decizie fiind România.

Mesajul Ambasadei SUA la București după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România
Mesajul Ambasadei SUA la București după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România

Ambasada SUA la București a postat un mesaj al lui  Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, care transmite că „acest parteneriat (n.r. NATO) este mai puternic ca niciodată”.

Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa
Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa

Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, transmite Reuters.

CTP, despre grija lui Grindeanu-Știucă și retragerea trupelor: ”Avem nevoie de ei să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
CTP, despre grija lui Grindeanu-Știucă și retragerea trupelor: ”Avem nevoie de ei să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”

CTP abordează ironic anunțul SUA privind retragerea unor trupe din România, pe fondul scandalului stârnit de Sorin Grindeanu, care i-a cerut lui Bolojan să nu o pună pe Oana Gheorghiu vicepremier întrucât ar fi un ”dezastru” pentru relația noastră cu SUA.  

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Cum a explicat Ilie Bolojan de ce nu va crește salariul minim în 2026. „Productivitatea a crescut cu 5%, iar salariile cu 9%”
Cum a explicat Ilie Bolojan de ce nu va crește salariul minim în 2026. „Productivitatea a crescut cu 5%, iar salariile cu 9%”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că cel mai probabil salariul minim brut pe țară va rămâne și în 2026 la nivelul din acest an. 

Ce înseamnă reducerea prezenței militare a SUA în România. „Un semnal prost transmis Rusiei”
Ce înseamnă reducerea prezenței militare a SUA în România. „Un semnal prost transmis Rusiei”

Statele Unite urmează să-și reducă prezența militară pe frontul de est al Europei, în plin Război în Ucraina, vizată în primul rând de această decizie fiind România.

Ce spun rușii despre reducerea prezenței armatei americane în România. Cum a fost comentat în Rusia gestul Washingtonului
Ce spun rușii despre reducerea prezenței armatei americane în România. Cum a fost comentat în Rusia gestul Washingtonului

Unele dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului au reacționat după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România.

