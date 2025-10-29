Mesajul Ambasadei SUA la București după anunțul privind reducerea prezenței armatei americane în România

29-10-2025 | 16:31
Ambasada SUA în România, atac dur la adresa Rusiei: ”Cine este agresorul?”

Ambasada SUA la București a postat un mesaj al lui  Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, care transmite că „acest parteneriat (n.r. NATO) este mai puternic ca niciodată”.

Lorena Mihăilă

Mesajul vine la scurt timp după ce MApN a confirmat că o parte din trupele americane vor fi retrase din țara noastră.

„În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată”, potrivit mesajului transmis de Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO și postat pe pagina de Facebook de către Ambasada SUA la București.

De asemenea, în text se menționează că SUA rămân „angajate față de România ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa”.

„Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry”, a mai spus diplomatul american.

Ministrul apărării naţionale Ionuţ Moşteanu a anunţat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională.

Anunţul ministrului român a survenit după ce publicaţia ucraineană Kyiv Post a relatat marţi noapte că administraţia preşedintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România şi şi-a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele.

Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, transmite Reuters.

