Republica Moldova, gata de negocierile de aderare la UE. Vicepreședintele PE a evaluat planul de 1,9 miliarde de euro

Republica Moldova ar putea începe negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, întrucât este pregătită pentru acest proces, afirmă Siegrfied Mureșan, vicepreședinte al Parlamentului european.

Eurodeputatul Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al Parlamentului European, efectuează o vizită de lucru la Chişinău, unde conduce delegaţia PE la reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova (CPA RM - UE). Programul vizitei a inclus întâlniri cu ambasadoarea UE Iwona Piorko, ambasadorii statelor membre, prim-ministrul Alexandru Munteanu, vicepreşedinta Parlamentului Doina Gherman și preşedinta Maia Sandu, transmite Agerpres..

Mureşan a subliniat progresele Republicii Moldova în implementarea reformelor și a Planului de Creștere de 1,9 miliarde de euro. Dialogul cu premierul Munteanu a evidenţiat creşterea cu 55% a investiţiilor capitale în bugetul 2026, aspect esenţial pentru modernizarea economiei moldovenești. De asemenea, eurodeputatul a reafirmat sprijinul Parlamentului European pentru procesul de negociere și transpunerea acquis-ului european, iar întrevederea cu Maia Sandu a confirmat continuitatea reformelor și determinarea pentru modernizarea țării.

Moldova, prioritate strategică

Această vizită marchează faptul că Republica Moldova rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană. Recent, la Bruxelles, Mureşan a primit un grup de primari și aleși locali din Republica Moldova aflați într-o misiune de informare privind funcționarea instituțiilor europene.

Delegatia condusă de Siegfried Mureşan îi include pe eurodeputații Maria Grapini, Jonas Sjostedt, Liudas Mazylis, Krzysztof Brejza și Dan Barna, precum și șefa Delegației UE în Republica Moldova, Iwona Piorko, și șefa Biroului Antenă al Parlamentului European pentru Parteneriatul Estic, Anca-Maria Simion-Neagoe.

Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova reprezintă forumul parlamentar al Acordului de Asociere și este compus din membri numiți de Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European, care se întâlnesc de două ori pe an, alternativ la Chișinău și Bruxelles.

