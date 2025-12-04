Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova

04-12-2025 | 19:31
Undă verde pentru secțiunea montană a autostrăzii A8, denumită și Autostrada Unirii, care leagă Transilvania de Moldova.

autor
Alexandra Clej,  Reka Bereczki

Guvernul a aprobat recent exproprieri pe un segment de aproape 160 de kilometri care traversează județele Mureș, Harghita și Neamț.

Valoarea despăgubirilor depășește 24 milioane de euro pentru peste trei mii de imobile, proprietate privată.

Autostrada A8 va avea o lungime totală de aproximativ 305 kilometri și va fi împărțită în 13 tronsoane, pe traseul Târgu Mureș – Iași – Ungheni, plus un pod care face parte din proiectul strategic al drumului de mare viteză.

Pe traseu sunt planificate peste 180 de poduri, viaducte și pasaje, precum și 38 de tuneluri. Actul normativ aprobat de executiv vizează deschiderea unui coridor masiv de exproprieri pe secțiunea între Miercurea Nirajului, județul Mureș, și localitatea Leghin din Neamț.

Toth Sandor, primar Miercurea Nirajului: „Sunt 316 parcele în Miercurea Nirajului, 206 de persoane sunt atinse direct de aceste exproprieri. Sunt și sume destul de frumoase, ca să zic așa, care sunt pentru exproprieri, case. Este o sumă undeva aproape de 4 milioane de euro”.

Localnicii au fost deja anunțați.

Localnic: „Ori trebuie să plătească, ori să asigure casă”.

Localnic: „Căutăm undeva, numai să primim banii, ca să pot să cumpăr una”.

Comuna Acățari, din județul Mureș, are cea mai mare suprafață expropriată.

Osvath Csaba, primar Acățari: „În Acățari se va realiza nodul de autostradă. Este o autostradă binevenită zonei noastre și pentru țară, care leagă Moldova cu Vestul”.

Traseul Autostrăzii Unirii trece prin Munții Gurghiu și Călimani și implică provocări uriașe pentru constructori – foraje, excavații și alunecări de teren.

Gabriel Budescu, director general Compania Națională de Investiții Rutiere: „Sunt costuri mari, sunt costuri specifice obiectivelor de infrastructură rutieră pe zonă montană. Avem scoaterea din circuitul forestier. Sunt zone greu accesibile. Oricât de bine te-ai pregăti, într-un șantier apar chestiuni neprevăzute”.

Autostrada A8, care leagă Moldova de Transilvania, are un cost estimativ de peste 4 miliarde de euro.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, autostrada, aprobare,

Dată publicare: 04-12-2025 19:21

