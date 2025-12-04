Un bărbat a dat peste o dronă rusească pe un câmp din Moldova. Poliția a găsit-o pe „dânsa” dezmembrată, cu motorul scos

Stiri externe
04-12-2025 | 07:36
drona ruseasca moldova
Facebook/Poliția Republicii Moldova

Un bărbat din Republica Moldova a găsit o dronă pe un câmp aflat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina și a vrut să o ia acasă.

autor
Stirileprotv

Filmarea a fost făcută de primarul localității Pepeni, de peste Prut. Edilul a alertat poliția, iar oamenii legii au trimis experți în dezamorsarea bombelor.

Când au ajuns la locul cu pricina, specialiștii au constatat că drona avea motorul scos și era dezmembrată. Nu conținea explozibili și nu prezenta un pericol.

Autoritățile au precizat că aparatul de zbor era de tip Gerbera, folosit de obicei pentru atacuri improvizate sau pentru supraveghere.

Oleg Cernei, primarul din Pepeni: „Drona aceasta a fost găsită la hotarul dintre comuna Pepeni și comuna Copăceni, raionul Sângerei, de un cetățean din Pepeni, transportată într-un motobloc. Îi în câmp, e pe un acoperiș, nu ne atingem de dânsa. N-o transportăm. Primul lucru pe care-l facem: anunțăm 112 sau anunțăm primarul ca noi să ne sesizăm”.

Citește și
Flotă rusească
Un petrolier din flota fantomă rusă, atacat cu drone navale de două ori în ultimele 24 de ore, în largul coastei Turciei

Sursa: Pro TV

Etichete: Republica Moldova, drona, camp,

Dată publicare: 04-12-2025 07:36

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
O dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră a fost neutralizată de scafandrii militari
Stiri actuale
O dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră a fost neutralizată de scafandrii militari

Scafandrii militari au neutralizat, miercuri, prin detonare controlată, o dronă maritimă care plutea în derivă, punând în pericol navigaţia în Marea Neagră.

Un petrolier din flota fantomă rusă, atacat cu drone navale de două ori în ultimele 24 de ore, în largul coastei Turciei
Stiri externe
Un petrolier din flota fantomă rusă, atacat cu drone navale de două ori în ultimele 24 de ore, în largul coastei Turciei

Un petrolier din flota fantomă rusă care naviga în largul coastei Turciei la marea Neagră a fost atacat sâmbătă cu dronă navală - după ce a fost deja ţinta unui atac de acelaşi tip vineri seara - anunţă Ministerul turc al Transporturilor, relatează AFP.

Chișinăul i-a pus în față ambasadorului rus drona căzută pe o casă din Florești. Reacția diplomatului
Stiri externe
Chișinăul i-a pus în față ambasadorului rus drona căzută pe o casă din Florești. Reacția diplomatului

Ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la Ministerul moldovean de Externe pentru a i se înmâna o notă de protest după ce şase drone au încălcat, marţi, spaţiul aerian al ţării.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Stiri externe
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28