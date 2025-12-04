Un bărbat a dat peste o dronă rusească pe un câmp din Moldova. Poliția a găsit-o pe „dânsa” dezmembrată, cu motorul scos

Un bărbat din Republica Moldova a găsit o dronă pe un câmp aflat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina și a vrut să o ia acasă.

Filmarea a fost făcută de primarul localității Pepeni, de peste Prut. Edilul a alertat poliția, iar oamenii legii au trimis experți în dezamorsarea bombelor.

Când au ajuns la locul cu pricina, specialiștii au constatat că drona avea motorul scos și era dezmembrată. Nu conținea explozibili și nu prezenta un pericol.

Autoritățile au precizat că aparatul de zbor era de tip Gerbera, folosit de obicei pentru atacuri improvizate sau pentru supraveghere.

Oleg Cernei, primarul din Pepeni: „Drona aceasta a fost găsită la hotarul dintre comuna Pepeni și comuna Copăceni, raionul Sângerei, de un cetățean din Pepeni, transportată într-un motobloc. Îi în câmp, e pe un acoperiș, nu ne atingem de dânsa. N-o transportăm. Primul lucru pe care-l facem: anunțăm 112 sau anunțăm primarul ca noi să ne sesizăm”.

