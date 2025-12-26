Mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, din cauza atacurilor din Ucraina, în apropierea frontierei cu România

Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au fost vizați vineri noaptea de un mesaj RO-Alert, anunță ISU Tulcea, care precizează că nu au fost înregistrate apeluri privind căderi de obiecte din spațiul aerian.

Un apelant a cerut informații cu privire la sunetul exploziilor. MApN a precizat că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană, fiind identificate grupuri de drone lansate de Rusia către porturile ucrainene de la Dunăre. Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

UPDATE – „În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre”, informează MApN.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15.

ȘTIREA INIȚIALĂ – „În jurul orei 1 și 25 de minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pe zona de nord a județului Tulcea”, transmite ISU Tulcea.

Nu au fost înregistrate apeluri care să anunțe căderi de obiecte din spațiul aerian ori alte situații de urgență.

„A fost înregistrat doar un apel din apropierea municipiului Tulcea, care a cerut informații suplimentare despre sunetele provocate de explozii”, precizează instituția.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













