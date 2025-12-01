Când vor fi unite prin autostrăzi provinciile României. Stadiul drumurilor care leagă Moldova, Muntenia și Ardealul

La 107 ani de la Marea Unire, infrastructura rutieră rămâne una dintre marile provocări ale României moderne. Până în acest moment, țara noastră a reușit să construiască peste 1.000 kilometri de autostradă și drum expres.

De Ziua Națională, România se poate lăuda în prezent cu 1.280 de kilometri de autostradă și drumuri rapide, fiind în lucru peste 800 de kilometri, iar în stadiul de proiectare încă 500 de kilometri, a afirmat, marți, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Cristian Șologon.

România are în plan pentru 2026 finalizarea a 302 km de autostrăzi și drumuri expres, dacă termenele contractuale vor fi respectate. Aceste proiecte includ atât segmente noi, cât și continuarea lucrărilor deja începute, arată 130km.ro.

Printre principalele proiecte de infrastructură rutieră ale României se numără Centura București Nord – A0, cu Lot 1 (DJ601 – DN1, 17,50 km), Lot 3 parțial (Afumați – Cernica, 6,30 km) și Lot 4 (DN3 Cernica – A2, 4,47 km). De asemenea, pe A7, secțiunile Focșani – Bacău (Lot 2 – 38,78 km și Lot 3 – 21,52 km) și Bacău – Pașcani (Lot 1 – 30,30 km, Lot 2 – 18,99 km, Lot 3 – 28,09 km) sunt incluse în planurile de finalizare.

Pe A3, lucrările pentru 2026 includ Secțiunea Suplacu de Bârgău – Borș: 3C1 (26,35 km), 3A2 (13,60 km + 3,20 km viaducte), 3B1 (13,26 km) și 3B2 (12,24 km). Alte proiecte importante sunt A1 Lugoj – Deva Lot 2 (13,52 km) și A8, cu Leghin – Târgu Neamț (29,91 km), Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,40 km) și Pod Ungheni (1,10 km). Dacă toate termenele vor fi respectate, România ar putea depăși 1.650 km de drumuri rapide până la sfârșitul anului 2026.

Ultimul lot din autostrada care leagă Muntenia și Moldova, gata înainte de Ziua Națională

Lotul 3 Pietroasele-Buzău din Autostrada Moldovei (A7) a fost inaugurat, recent, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, punctând că, fiind în preajma Zilei Naționale a României, se poate considera că acest segment face legătura dintre Muntenia și Moldova.

Lucrările pe Autostrada A7 Ploiești-Buzău, Lotul 3 Pietroasele - Municipiul Buzău 49+350 - 63+250 (13,9 km) derulate de către asocierea Nurol Inșaat Ve Ticaret Anonim Șirketi - Makyol Inșaat Sanayi Turizm Ve Ticaret Anonim Șirketi, au debutat în data de 1 martie 2024, având o durată de execuție de 20 de luni. Valoarea contractului se ridică la suma de 1,093,470,823 de lei, fără TVA, cu finanțare asigurată din Planul Național De Redresare Și Reziliență (PNRR).

Lucrările avansează la autostrada care leagă Muntenia de Ardeal

Lucrările pe Autostrada Sibiu–Pitești progresează rapid, iar anul viitor ar putea fi inaugurată înainte de termen o porțiune de 9 km lângă Curtea de Argeș, cu primul tunel forat în stâncă.

În premieră, pentru un tunel din țara noastră, constructorii vor aduce utilaje moderne și vor turna un beton special în loc de asfalt, astfel încât structura să aibă o rezistență mai mare.

Cu 550 de muncitori și 170 de utilaje în teren, antreprenorul austriac are în plan să termine mai repede cei 9,8 kilometri între Curtea de Argeș și Tigveni și a ajuns la un avans de 85%.

Tunelul Momaia, cel mai dificil de pe acest tronson, începe să prindă contur, structura de rezistență pentru ambele galerii a fost terminată, iar în prezent se lucrează la instalațiile de siguranță.

Pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești, tunarea primului strat a început recent. Dacă lucrările merg în același ritm, ne putem aștepta la o deschidere a acestui tronson cu câteva luni înainte de termen.

Pe celelalte două loturi, lucrurile merg mai greu și, deja, s-au adunat mai multe întârzieri.

„Celelalte două secțiuni traversează Carpații – acolo constructorii lucrează unde au primit autorizație de mediu – au început lucrările la Tunelul Poiana, dar va mai dura, pentru că trebuie să avem toate acordurile de mediu și apoi vor începe lucrările și la viaducte. Sperăm că în 2028 va fi finalizată, dar luăm în calcul anumite întârzieri din cauza acestor probleme tehnice”, a explicat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Autostrada Sibiu–Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri, iar șoferii circulă pe 44 de kilometri.

Noi contracte pentru autostrada care leaga Moldova și Ardealul

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat recent contracte de aproape 6 miliarde de lei pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada Unirii – A8, anunță CNIR pe Facebook.

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat astăzi, în prezenţa ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Contractele pentru proiectarea şi execuţia loturilor 1C Sărăţeni-Joseni (32,4 km) şi 1D Joseni-Ditrău (14,4 km) au o valoare de aproape 6 miliarde lei, finanţarea urmând să fie asigurată din fonduri europene nerambursabile şi de la Bugetul de Stat”, potrivit CNIR.

Primul contract de proiectare şi execuţie, cel pentru lotul 1C Sărăţeni-Joseni a fost semnat cu o asociere de firme din România şi Bosnia-Herţegovina, pentru o valoare de aproape 5 miliarde lei. Durata de realizare este de 54 de luni.

Lotul, care se desfăşoară în judeţele Mureş şi Harghita, are o lungime de 32,4 kilometri şi include 39 de poduri şi pasaje, 3 tuneluri unidirecţionale, 4 polate şi 2 pasaje pentru permeabilitatea animalelor (ecoducte). Lungimea pasajelor şi a tunelurilor este de aproximativ 16 kilometri, reprezentând 50% din lungimea totală a acestui lot de autostradă, relatează Agerpres. Cel mai lung pasaj va avea 1736 metri (pasajul peste DN 13 A şi calea ferată), iar cel mai înalt viaduct, 45 de metri.

Deși au fost semnate contracte pentru toate secțiunile Autostrăzii Unirii A8 între Târgu Mureș și Târgu Neamț, lipsa unei finanțări sigure ar putea amâna finalizarea lucrărilor după 2030. De asemenea, două segmente (Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și Leghin – Târgu Neamț) au fost scoase din PNRR în acest an, ceea ce complică și mai mult situația.

