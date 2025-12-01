Vremea azi, 1 decembrie 2025. Temperaturile scad și apar ploile în unele regiuni

Luni avem o zi mohorâtă în nord, în centru și în ținuturile estice, iar în Transilvania și în Moldova o să mai plouă puțin.

În sudul și în sud-vestul țării apare trecător soarele, iar maximele pleacă de la 4 grade în depresiuni și pot atinge 13...14 grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan este cam înnorat în prima parte a zilei, dar nu sunt anunțate ploi. După prânz cerul se mai degajează în Bărăgan. Temperaturile, un pic mai ridicate decât duminică, ajung pe la 11 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit de nori. Pot să apară și câțiva stropi de ploaie. Vântul nu prea se simte, iar maximele ajung pe la 9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera se menține închisă toată ziua. Mai vin câteva ploi slabe și astăzi, iar în zonele montane înalte o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. Temperaturile urcă până la 7...8 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme mohorâtă și ceață dimineața în unele zone. Mai târziu este posibil să plouă prin Transilvania, iar la capitolul temperaturi nu prea sunt schimbări față de duminică.

În schimb, în vestul României se mai încălzește puțin. Ziua a început cu ceață pe la câmpie. Apoi vedem și soarele în zona Banatului. Pe acolo se vor înregistra valori de 8...9 grade.

În Transilvania vremea rămâne închisă și luni. Nu scăpăm de ploi, dar acestea vor fi neînsemnate cantitativ. Pe crestele montane se intensifică vântul și mai sunt ceva condiții de lapoviță și ninsoare. Maximele se opresc pe la 6...7 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem înnorări și ceață în orele dimineții. După prânz o să fie mai bine, pentru că o să apară puțin și soarele. Se încălzește față de ieri. Temperaturile urcă până la 12 grade la Drobeta Turnu-Severin, dar în sudul provinciei se pot atinge 14 grade.

În ținuturile sudice mai sunt ceva condiții de ploaie la începutul zilei. Amiaza aduce un pic de soare și temperaturi în creștere față de ieri. În Lunca Dunării se vor înregistra în jur de 11 grade.

Vremea în București

În București este cam înnorat și e posibil să picure dimineața. Apoi sunt șanse să apară soarele. În acest caz, temperatura va urca până la 9...10 grade. La noapte se lasă ceața și se face mai frig decât în nopțile trecute. Minima ajunge pe la 2...3 grade.

Vremea la munte

La munte urmează o zi destul de mohorâtă, cu ceață pe văi și în depresiuni. Mai vin ceva ploi, în special în masivele estice, iar la altitudini de peste 1500 de metri acestea se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul bate mai tare pe creste.

