Vremea azi, 1 decembrie 2025. Temperaturile scad și apar ploile în unele regiuni

Vremea
01-12-2025 | 07:15
oameni pe strada, romania
Shutterstock

Luni avem o zi mohorâtă în nord, în centru și în ținuturile estice, iar în Transilvania și în Moldova o să mai plouă puțin.

autor
Știrile PRO TV

În sudul și în sud-vestul țării apare trecător soarele, iar maximele pleacă de la 4 grade în depresiuni și pot atinge 13...14 grade în Oltenia.

În Dobrogea și Bărăgan este cam înnorat în prima parte a zilei, dar nu sunt anunțate ploi. După prânz cerul se mai degajează în Bărăgan. Temperaturile, un pic mai ridicate decât duminică, ajung pe la 11 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit de nori. Pot să apară și câțiva stropi de ploaie. Vântul nu prea se simte, iar maximele ajung pe la 9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera se menține închisă toată ziua. Mai vin câteva ploi slabe și astăzi, iar în zonele montane înalte o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. Temperaturile urcă până la 7...8 grade.

Citește și
jacuzzi
Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă"

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme mohorâtă și ceață dimineața în unele zone. Mai târziu este posibil să plouă prin Transilvania, iar la capitolul temperaturi nu prea sunt schimbări față de duminică.

În schimb, în vestul României se mai încălzește puțin. Ziua a început cu ceață pe la câmpie. Apoi vedem și soarele în zona Banatului. Pe acolo se vor înregistra valori de 8...9 grade.

În Transilvania vremea rămâne închisă și luni. Nu scăpăm de ploi, dar acestea vor fi neînsemnate cantitativ. Pe crestele montane se intensifică vântul și mai sunt ceva condiții de lapoviță și ninsoare. Maximele se opresc pe la 6...7 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem înnorări și ceață în orele dimineții. După prânz o să fie mai bine, pentru că o să apară puțin și soarele. Se încălzește față de ieri. Temperaturile urcă până la 12 grade la Drobeta Turnu-Severin, dar în sudul provinciei se pot atinge 14 grade.

În ținuturile sudice mai sunt ceva condiții de ploaie la începutul zilei. Amiaza aduce un pic de soare și temperaturi în creștere față de ieri. În Lunca Dunării se vor înregistra în jur de 11 grade.

Vremea în București

În București este cam înnorat și e posibil să picure dimineața. Apoi sunt șanse să apară soarele. În acest caz, temperatura va urca până la 9...10 grade. La noapte se lasă ceața și se face mai frig decât în nopțile trecute. Minima ajunge pe la 2...3 grade.

Vremea la munte

La munte urmează o zi destul de mohorâtă, cu ceață pe văi și în depresiuni. Mai vin ceva ploi, în special în masivele estice, iar la altitudini de peste 1500 de metri acestea se transformă în lapoviță și ninsoare. Vântul bate mai tare pe creste.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 01-12-2025 07:12

Articol recomandat de sport.ro
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Citește și...
Cum se relaxează românii în weekendul prelungit de 1 Decembrie: „Am zis și noi să sărbătorim cum se cuvine”
Stiri Diverse
Cum se relaxează românii în weekendul prelungit de 1 Decembrie: „Am zis și noi să sărbătorim cum se cuvine”

S-a dat startul petrecerilor de iarnă, în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.

Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă
Stiri Turism
Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă"

S-a dat startul petrecerilor de iarnă în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.

Cum va fi vremea de 1 Decembrie. Ceața și norii persistă în multe zone ale țării
Vremea
Cum va fi vremea de 1 Decembrie. Ceața și norii persistă în multe zone ale țării

Meteorologii au emis prognoza pentru intervalul 1 decembrie, ora 08:00 – 2 decembrie, ora 08:00, iar vremea se anunță variabilă, cu multe zone acoperite de nori și cu episoade de ceață, mai ales în cursul nopții și dimineții.

Recomandări
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
1 decembrie
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare.

Parada de 1 Decembrie 2025. Care este programul de Ziua Națională. Vor fi restricții de trafic
Stiri actuale
Parada de 1 Decembrie 2025. Care este programul de Ziua Națională. Vor fi restricții de trafic

Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și parlamentari.

Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28