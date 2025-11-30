Vremea azi, 30 noiembrie. Ploi persistente în majoritatea regiunilor și ninsori la munte. Unde va fi cel mai rece

Vremea
30-11-2025 | 09:14
×
Codul embed a fost copiat

Duminică avem tot vreme închisă și ploi în cea mai mare parte a țării. În Moldova și în nordul Dobrogei se mai pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele montane înalte o să ningă și se va depune strat de zăpadă.

autor
Stirileprotv

Maximele pleacă de la 3...4 grade în vestul României și ajung pe la 12...13 grade pe litoral.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Barăganul. Pe aici va fi cam înnorat. O să plouă din când în când, iar vântul o să sufle destul de tare și va atinge viteze de 50 Km/h. Temperaturile scad față de ieri. Pe litoral se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, în jur de 12...13 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit de nori. O să plouă și aici. Vântul devine mai insistent, dar la capitolul temperaturi nu sunt schimbări importante față de ziua trecută. Pe la amiază vor fi în jur de 9...10 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o zi destul de neplăcută, cu înnorări persistente și ploi. Se mai pot strânge cantități însemnate de apă, de 10...15 litri pe metru pătrat. Temperaturile, la fel că ieri, vor urca până la 7...8 grade.

Citește și
jacuzzi
Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă"

Atmosfera se menține închisă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Mai vin ceva ploi pe parcursul zilei. Acum, dimineață sunt condiții de ceață în unele zone. Vântul nu prea se simte, iar maximele se opresc pe la 8 grade.

În vestul României găsim vreme mai rece decât în celelalte regiuni și cel mult 3...4 grade în termometre. O să mai plouă și duminică, iar la începutul zilei este lapoviță și ninsoare în sudul Banatului. La noapte scăpăm de ploi și temperaturile coboară până la zero grade.

În Transilvania urmează o zi cam mohorâtă, cu ploi trecătoare în multe zone și ninsori la munte, la altitudini mari. Maximele se opresc pe la 6...7 grade. La noapte mai vin câteva ploi slabe în această regiune.

Vreme închisă găsim și în Oltenia, puțină ceață dimineața pe la câmpie și câteva reprize de ploaie mai târziu. Temperaturile, un pic mai ridicate decât ieri, ajung pe la 9...10 grade. Vântul bate mai tare în sudul provinciei, iar după lăsarea nopții cerul se degajează treptat.

Norii persistă și în ținuturile sudice. O să mai plouă, în special în prima parte a zilei, dar vor fi ploi neînsemnate cantitativ. Se vor înregistra 7 grade în Lunca Dunării și 9...10 grade în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București cerul rămâne acoperit toată ziua. O să picure trecător, iar maxima, puțin mai scăzută decât sâmbătă, se oprește pe la 8 grade. Norii persistă și după lăsarea nopții, dar e puțin probabil să plouă. Mâine-dimineață vor fi în jur de 4...5 grade.

Vremea la munte

La munte se face mai frig decât sâmbătă. Atmosfera se menține închisă și apar precipitații sub toate formele. La altitudini de peste 1800 de metri o să ningă și se vă depune strat de zăpadă. În Carpații Orientali se pot acumula 10...15 litri de apă pe metru pătrat.

Reacția unei tinere din Brazilia la repetițiile paradei de Ziua Națională. „Limba română e superbă”

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte,

Dată publicare: 30-11-2025 09:14

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Cum se relaxează românii în weekendul prelungit de 1 Decembrie: „Am zis și noi să sărbătorim cum se cuvine”
Stiri Diverse
Cum se relaxează românii în weekendul prelungit de 1 Decembrie: „Am zis și noi să sărbătorim cum se cuvine”

S-a dat startul petrecerilor de iarnă, în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.

Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă
Stiri Turism
Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă"

S-a dat startul petrecerilor de iarnă în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.

Vremea azi, 29 noiembrie. Ploi abundente și frig în mare parte a țării. Care vor fi temperaturile maxime
Stiri actuale
Vremea azi, 29 noiembrie. Ploi abundente și frig în mare parte a țării. Care vor fi temperaturile maxime

Sâmbătă avem o zi mohorâtă, cu ploi în majoritatea zonelor, mai consistente în sudul și în centrul României.

Vremea de azi, 28 noiembrie. Temperaturile scad semnificativ, ploi abundente în jumătatea sudică a țării
Vremea
Vremea de azi, 28 noiembrie. Temperaturile scad semnificativ, ploi abundente în jumătatea sudică a țării

Vineri avem o zi mohorâtă, cu ploi mai serioase în jumătatea sudică a țării și câțiva stropi de ploaie în rest.

Recomandări
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare
Stiri externe
Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare

Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Noiembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28