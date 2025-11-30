Vremea azi, 30 noiembrie. Ploi persistente în majoritatea regiunilor și ninsori la munte. Unde va fi cel mai rece

Duminică avem tot vreme închisă și ploi în cea mai mare parte a țării. În Moldova și în nordul Dobrogei se mai pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele montane înalte o să ningă și se va depune strat de zăpadă.

Maximele pleacă de la 3...4 grade în vestul României și ajung pe la 12...13 grade pe litoral.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Barăganul. Pe aici va fi cam înnorat. O să plouă din când în când, iar vântul o să sufle destul de tare și va atinge viteze de 50 Km/h. Temperaturile scad față de ieri. Pe litoral se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, în jur de 12...13 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit de nori. O să plouă și aici. Vântul devine mai insistent, dar la capitolul temperaturi nu sunt schimbări importante față de ziua trecută. Pe la amiază vor fi în jur de 9...10 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o zi destul de neplăcută, cu înnorări persistente și ploi. Se mai pot strânge cantități însemnate de apă, de 10...15 litri pe metru pătrat. Temperaturile, la fel că ieri, vor urca până la 7...8 grade.

Atmosfera se menține închisă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Mai vin ceva ploi pe parcursul zilei. Acum, dimineață sunt condiții de ceață în unele zone. Vântul nu prea se simte, iar maximele se opresc pe la 8 grade.

În vestul României găsim vreme mai rece decât în celelalte regiuni și cel mult 3...4 grade în termometre. O să mai plouă și duminică, iar la începutul zilei este lapoviță și ninsoare în sudul Banatului. La noapte scăpăm de ploi și temperaturile coboară până la zero grade.

În Transilvania urmează o zi cam mohorâtă, cu ploi trecătoare în multe zone și ninsori la munte, la altitudini mari. Maximele se opresc pe la 6...7 grade. La noapte mai vin câteva ploi slabe în această regiune.

Vreme închisă găsim și în Oltenia, puțină ceață dimineața pe la câmpie și câteva reprize de ploaie mai târziu. Temperaturile, un pic mai ridicate decât ieri, ajung pe la 9...10 grade. Vântul bate mai tare în sudul provinciei, iar după lăsarea nopții cerul se degajează treptat.

Norii persistă și în ținuturile sudice. O să mai plouă, în special în prima parte a zilei, dar vor fi ploi neînsemnate cantitativ. Se vor înregistra 7 grade în Lunca Dunării și 9...10 grade în Dealurile Munteniei.

Vremea în București

În București cerul rămâne acoperit toată ziua. O să picure trecător, iar maxima, puțin mai scăzută decât sâmbătă, se oprește pe la 8 grade. Norii persistă și după lăsarea nopții, dar e puțin probabil să plouă. Mâine-dimineață vor fi în jur de 4...5 grade.

Vremea la munte

La munte se face mai frig decât sâmbătă. Atmosfera se menține închisă și apar precipitații sub toate formele. La altitudini de peste 1800 de metri o să ningă și se vă depune strat de zăpadă. În Carpații Orientali se pot acumula 10...15 litri de apă pe metru pătrat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













