El a precizat că NATO în sine nu va fi implicată, relatează Reuters.

"Este foarte important ceea ce fac SUA aici, împreună cu Israelul, deoarece reduc, limitează capacitatea Iranului de a se dota cu arme nucleare şi pe rachete balistice", a declarat el pentru televiziunea germană ARD, la Bruxelles.

"Nu există absolut niciun plan ca NATO să fie atrasă în acest conflict sau să facă parte din el, în afară de faptul că anumite state membre pot face ceea ce pot pentru a sprijini ceea ce fac americanii împreună cu Israelul", a adăugat el.