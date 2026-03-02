Atacurile au început sâmbătă dimineață, odată cu uciderea Liderului Suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, șocând atât susținătorii, cât și opozanții, relatează BBC.

De atunci, obiective militare și strategice au fost atacate zi și noapte.

Autoritățile au blocat internetul, făcând foarte dificilă comunicarea oamenilor cu exteriorul.

În ciuda restricțiilor, BBC a reușit să vorbească cu câteva persoane. Numele lor au fost schimbate pentru a le proteja identitatea.

Hossein, din orașul Karaj, la vest de capitala Teheran, a spus că luni a avut loc o explozie puternică în apropierea casei sale.

„Au lovit Karaj atât de puternic încât casa se zguduia. Am auzit explozia puternică și încerc doar să ajung undeva în siguranță.”, a precizat acesta.

El a precizat că explozia a venit după o noapte marcată de bombardamente puternice.

„Am numărat 17 explozii una după alta. Oamenii așteaptă și sunt îngrijorați de ce urmează, dincolo de lovituri. Cea mai mare teamă a lor este că America va face un acord cu conducerea iraniană și se va retrage. Aseară erau mulți susținători ai guvernului pe străzi, dar după fețele lor am văzut că păreau furioși și plini de mânie. Forțele de securitate patrulează noaptea pentru a speria oamenii. Brutăriile și benzinăriile sunt aglomerate. Străzile nu sunt aglomerate, iar oamenii stau în case, dar situația actuală a internetului i-a înfuriat. Este a treia oară anul acesta când regimul oprește internetul.”, a precizat bărbatul.

Hossein a adăugat: „Cred că moartea lui Khamenei și faptul că a ucis mulți oameni în timpul protestelor recente au adâncit prăpastia deja existentă dintre susținătorii și opozanții guvernului.”

Amir, care locuiește în Teheran, a spus că oamenii și-au făcut provizii.

„Oamenii au cumpărat și au depozitat alimente cât au putut. Stăm cu toții în case și auzim exploziile când lovesc. Dar, în același timp, suntem izolați. Totul depinde de câți oameni importanți sunt uciși, dar ne temem că liderii Iranului ar putea face un acord. Sunt multe puncte de control ale securității în jurul orașului, care opresc persoanele considerate suspecte. Ca în războiul de 12 zile - cu Israelul din iunie anul trecut, suntem obosiți. Foarte obosiți. Moartea lui Khamenei nu este suficientă – întregul regim trebuie să plece.”, a precizat Amir pentru BBC.