Reparațiile la centrala Zaporojie ar putea începe în curând. Directorul general al AIEA discută cu Rusia și Ucraina

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a afirmat miercuri seară că se aşteaptă ca reparaţiile să înceapă "în curând" pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, transmite AFP.

"Continui să mă consult cu Rusia şi Ucraina, astfel încât aceste lucrări să poată începe în zilele următoare", a declarat şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) într-un comunicat.

Deconectare totală a centralei, pentru a zecea oară

Situl ocupat de forţele ruse din martie 2022 şi-a pierdut pe 23 septembrie conexiunea la reţea pentru a zecea oară şi este cea mai lungă întrerupere totală a alimentării cu energie externă a centralei nucleare de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Centrala, cea mai mare din Europa, este alimentată de atunci de şapte generatoare diesel de urgenţă şi "sunt necesare reparaţii la liniile electrice de ambele părţi ale liniei frontului, la câţiva kilometri de sit", a adăugat Grossi.

Potrivit AIEA, siguranţa nucleară rămâne "menţinută", combustibilul nuclear din cele şase reactoare oprite continuând să fie răcit eficient, iar nivelurile de radioactivitate fiind normale.

Situată în apropierea oraşului Energodar, de-a lungul râului Nipru, centrala nucleară este vecină cu linia frontului.

Echipa agenţiei aflată la faţa locului "continuă să raporteze activităţi militare la diferite distanţe de sit", potrivit textului.

Cele şase reactoare ale centralei, care produceau aproximativ o cincime din energia electrică a Ucrainei înainte de război, au fost închise după preluarea controlului de către Moscova.

Însă centrala are nevoie de electricitate pentru a-şi menţine sistemele de răcire şi siguranţă care previn un accident nuclear, cum ar fi topirea miezului.

Rusia spune că situația e „sub control”

La începutul lui octombrie, Moscova a afirmat că situaţia este "sub control" la Zaporojie, după afirmaţii alarmante ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri că riscă o catastrofă nucleară atacând centrala şi s-au învinovăţit reciproc pentru deconectarea de la reţeaua electrică.

"Niciuna dintre părţi nu ar avea interes într-un accident nuclear şi sunt în contact constant cu acestea cu scopul de a asigura restabilirea rapidă a conexiunii", a declarat Rafael Grossi la începutul lunii octombrie.

