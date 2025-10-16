Reparațiile la centrala Zaporojie ar putea începe în curând. Directorul general al AIEA discută cu Rusia și Ucraina

16-10-2025 | 07:11
centrala nucleara zaporojie, zaporojie
AFP

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a afirmat miercuri seară că se aşteaptă ca reparaţiile să înceapă "în curând" pentru a restabili alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, transmite AFP.

Mihaela Ivăncică

"Continui să mă consult cu Rusia şi Ucraina, astfel încât aceste lucrări să poată începe în zilele următoare", a declarat şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) într-un comunicat.

Deconectare totală a centralei, pentru a zecea oară

Situl ocupat de forţele ruse din martie 2022 şi-a pierdut pe 23 septembrie conexiunea la reţea pentru a zecea oară şi este cea mai lungă întrerupere totală a alimentării cu energie externă a centralei nucleare de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Centrala, cea mai mare din Europa, este alimentată de atunci de şapte generatoare diesel de urgenţă şi "sunt necesare reparaţii la liniile electrice de ambele părţi ale liniei frontului, la câţiva kilometri de sit", a adăugat Grossi.

Potrivit AIEA, siguranţa nucleară rămâne "menţinută", combustibilul nuclear din cele şase reactoare oprite continuând să fie răcit eficient, iar nivelurile de radioactivitate fiind normale.

centrala nucleara zaporojie, zaporojie
Explozii în apropierea centralei nucleare din Zaporojie, care nu are în prezent energie electrică externă. Anunțul AIEA

Situată în apropierea oraşului Energodar, de-a lungul râului Nipru, centrala nucleară este vecină cu linia frontului.

Echipa agenţiei aflată la faţa locului "continuă să raporteze activităţi militare la diferite distanţe de sit", potrivit textului.

Cele şase reactoare ale centralei, care produceau aproximativ o cincime din energia electrică a Ucrainei înainte de război, au fost închise după preluarea controlului de către Moscova.

Însă centrala are nevoie de electricitate pentru a-şi menţine sistemele de răcire şi siguranţă care previn un accident nuclear, cum ar fi topirea miezului.

Rusia spune că situația e „sub control”

La începutul lui octombrie, Moscova a afirmat că situaţia este "sub control" la Zaporojie, după afirmaţii alarmante ale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri că riscă o catastrofă nucleară atacând centrala şi s-au învinovăţit reciproc pentru deconectarea de la reţeaua electrică.

"Niciuna dintre părţi nu ar avea interes într-un accident nuclear şi sunt în contact constant cu acestea cu scopul de a asigura restabilirea rapidă a conexiunii", a declarat Rafael Grossi la începutul lunii octombrie. 

Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

Sursa: Agerpres

Citește și...
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie
Stiri externe
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi.

Explozii în apropierea centralei nucleare din Zaporojie, care nu are în prezent energie electrică externă. Anunțul AIEA
Stiri externe
Explozii în apropierea centralei nucleare din Zaporojie, care nu are în prezent energie electrică externă. Anunțul AIEA

AIEA a anunţat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a auzit luni mai multe serii de bombardamente în apropiere, ceea ce amplifică riscul unor consecinţe catastrofale, potrivit Reuters şi UNN.

Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie
Stiri externe
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

Poziția oficială a specialiștilor AEIA după ce Zelenski a anunțat pericol nuclear la centrala Zaporojie
Stiri externe
Poziția oficială a specialiștilor AEIA după ce Zelenski a anunțat pericol nuclear la centrala Zaporojie

Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa și aflată sub ocupația forțelor ruse din sud-estul Ucrainei, rămâne într-o situație extrem de fragilă, dar nu prezintă „niciun pericol imediat” pentru moment, anunță AEIA.

Volodimir Zelenski avertizează asupra situaţiei „critice” de la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de o săptămână
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează asupra situaţiei „critice” de la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de o săptămână

Zelenski avertizează că situaţia la centrala nucleară Zaporojie, deconectată de şapte zile de la reţeaua ucraineană, este „critică” şi periculoasă.

Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor
Stiri actuale
Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

Ministerul Apărării vine cu lămuriri după ce rezerviștii din regiunea București-Ilfov s-au revoltat că au fost chemați în pripă să participe la un exercițiu de amploare.

Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Stiri Politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice

Pachetul 3 de măsuri fiscale va avea trei componente majore, explică surse politice din interiorul PSD. Cu toate acestea data la care va fi prezentat publică rămâne neclară.

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

